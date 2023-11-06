«Ростелеком» проинформировал финские власти о ремонте на кабеле связи «Балтика»

Российское судно «Спасатель Карев» приступило к ремонтным работам на кабеле связи «Балтика» компании «Ростелеком» в Финском заливе. Об этом сообщило Министерство экономики Финляндии, в экономической зоне которой проходит кабель.

12 октября «Ростелеком» уведомил финские власти о выходе из строя телекоммуникационного кабеля «Балтика» и готовности выехать на место для проведения ремонтных работ. Однако Финляндия попросила отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. «Российское ремонтное судно 6 ноября 2023 года начало ремонтные работы на кабеле связи "Балтика"»,— говорится в сообщении на сайте министерства.

Одновременно с газопроводом Balticconnector в ночь на 8 октября был поврежден подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией. О его восстановлении генеральный директор эстонской телекоммуникационной компании Elisa Андруса Хиепу сообщил 24 октября.

Кабель связи «Балтика» имеет длину около 1 тыс. км и проходит между Санкт-Петербургом и Калининградом, частично попадая в экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 км, а в экономической зоне Швеции — около 395 км.