АСВ и ВТБ не смогли обжаловать освобождение от долгов экс-совладельца Экопромбанка
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационные жалобы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ПАО «Банк ВТБ». Как указано в постановлении суда, АСВ, являющееся конкурсным управляющим ОАО АКБ «Экопромбанк», просило отменить судебные акты об освобождении экс-совладельца банка Владимира Нелюбина от долга в 224,5 млн руб. АСВ полагает, что должник «принял на себя заведомо неисполнимые обязательства при отсутствии намерения их исполнять». Банк ВТБ также просил отменить освобождение господина Нелюбина от исполнения требований кредиторов.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Однако, суд посчитал решения об освобождении должника от исполнения обязательств обоснованным, поскольку «из материалов дела не следует недобросовестность действий должника при взаимоотношении с кредиторами».
Экс-председатель наблюдательного совета ОАО «АКБ “Экопромбанк“» Владимир Нелюбин в сентябре этого года был освобожден из колонии-поселения в Ростове-на-Дону, где он отбывал наказание за мошенничество. В 2019 году он был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы за хищение средств банка. В Железнодорожном райсуде Ростова-на-Дону пояснили, что господин Нелюбин освобожден условно-досрочно.