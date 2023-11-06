Жители Башкирии наблюдали северное сияние

Жители Башкирии сообщили, что сегодня ночью наблюдали необычное небесное свечение красно-зеленых оттенков, похожее на северное сияние. В частности, фотографии природного явления выкладывали в соцсетях жители Белорецкого, Дюртюлинского, Аскинского, Бурзянского, Зианчуринского районов.

«Специалисты предполагают, что явление вызвано сильной магнитной бурей»,— написал в соцсетях глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта.

В сообщении Института прикладной геофизики (ИПГ) говорится, что происходит сильная магнитная буря, в результате чего в средних широтах возможно наблюдать полярные сияния.

Влада Шипилова

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