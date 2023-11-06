Американская атомная подлодка прибыла на Ближний Восток

Стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США на Ближний Восток. Об этом говорится в сообщении командования в соцсети X.

Подлодки класса «Огайо» составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами.

На Ближний Восток ранее прибыли две американские ударные авианосные группы во главе с авианосцами USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд») и USS Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»). Кроме того, в регион направлено дополнительно 300 американских военных.

США усилили группировку на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля и «Хамаса». Пентагон объяснял это желанием сдержать любое государство или «негосударственный субъект» от эскалации боевых действий за пределы сектора Газа. Американские власти пока не планируют отправлять войска в Израиль.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Леонид Уварчев