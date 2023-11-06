Людмила Максакова получила травму после спектакля, ей оказали медпомощь

Народная артистка России Людмила Максакова оступилась после спектакля в Театре имени Евгения Вахтангова и получила травму, сообщила пресс-служба театра «РИА Новости». Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Директор театра Кирилл Крок сообщил, что госпожа Максакова находится дома, «с ней все в порядке». Он отметил в разговоре с ТАСС, что актрисе оказали помощь в больнице. «Со здоровьем у нее все нормально»,— сказал господин Крок.

Людмиле Максаковой 83 года. После окончания Театрального училища имени Бориса Щепкина была принята в Театр имени Вахтангова в 1961 году. Она служит там до сих пор. Играла в фильмах и сериалах «Неподсуден» (1969), «Летучая мышь» (1978), «Десять негритят» (1987), «Номинация» (2022) и других.