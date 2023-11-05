«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ

Московские футбольный клубы «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, состоявшийся на столичном стадионе «РЖД Арена», завершился со счетом 1:1.

В составе «Спартака» отличился полузащитник Антон Зиньковский (забил на 53-й минуте). Ответный гол «Локомотива» забил нападающий Артем Дзюба (отметился голом на 64-й минуте).

На 38-й минуте за грубый фол против полузащитника железнодорожников Антона Миранчука с поля был удален защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

После сегодняшней игры «Спартак» и «Локомотив» занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе у обоих московских клубов по 21 набранному очку.

Александр Кислов