Ночью ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями

В течение ночи 4 ноября дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что атаки БПЛА самолетного нацеливались по объектам РФ. Есть ли последствия на земле, власти и ведомства пока не уточняют.

Утром 4 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Курском районе работает ПВО. Он попросил граждан сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков БПЛА не трогать их и сообщить о находке по телефону 112.

О вчерашних атаках ВСУ на регионы Черноземья читайте в хронике «Ъ».

Владимир Зоркий