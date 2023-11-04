Глава Крыма сообщил о падении обломков ракет в районе судостроительного завода

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обломки сбитых ракет упали на территории судостроительного завода в Керчи. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.

«В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что в районе Севастопольской бухты пустили маскировочный дым. Городские власти сообщили о временном прекращении работы наземного и морского общественного транспорта. Крымский мост был временно закрыт для проезда.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев