РФ получила приглашение на совет министров стран ОБСЕ в Северной Македонии

Россия приглашена на совет министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который состоится в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча»,— сказал господин Грушко «РИА Новости».

Совет состоится в городе Скопье. Ежегодная встреча пройдет по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

В прошлом году председателем ОБСЕ была Польша, она отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании совета министров в городе Лодзь 1–2 декабря. После этого господин Лавров заявил, что ОБСЕ становится, «мягко говоря, маргинальным образованием» в связи с фрагментацией пространства безопасности в Европе.

Леонид Уварчев