Явка навалена

В Пермском крае началась подготовка к выборам президента РФ. По информации «Ъ-Прикамье», региональные власти рассчитывают, что участие в выборах примут около 80% избирателей. Такая же задача, предположительно, ставится и по Перми. Впрочем, источники и эксперты полагают, что целевой показатель по явке может быть завышен, чтобы стимулировать муниципальные власти и руководителей местных отделений «Единой России» активнее работать над мобилизацией избирателей. Вместе с тем эксперты допускают, что можно увеличить явку за счет многодневного и электронного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», краевые и городские власти начали подготовку к предстоящим в следующем году выборам президента РФ. По информации одного из осведомленных источников, во всех муниципалитетах Пермского края «началось развертывание штабов по подготовке к выборам». Штаб формируются на базе местных отделений «Единой России».

По словам другого источника, региональные власти рассчитывают, что на выборы придет 80% избирателей Прикамья, а основной кандидат получит около 80% голосов. В мэрии Перми, по информации «Ъ-Прикамье», также надеются на 80%-ную явку городских избирателей на выборы президента страны. Еще один собеседник из краевой политической элиты назвал планируемую явку и поддержку основного кандидата в 80% «цифрами, близкими к правде», но отказался назвать какие-либо альтернативные целевые показатели.

Собеседник, знакомый со спецификой организации избирательных кампаний и попросивший об анонимности, считает целевые показатели по явке завышенными. «80% за основного кандидата — вполне реалистично. Но явка в 80% по Перми и в целом по краю, вероятно, завышена. Хотя если планку не завышать, то и результата не будет»,— отмечает источник. Он полагает, что краевые власти могут удовлетвориться явкой в 70%. «Но озвучили больше, чтобы главы поработали на результат»,— добавляет собеседник.

В администрации губернатора Пермского края от комментариев отказались. В пресс-службе администрации Перми, на момент написания текста, на вопросы «Ъ-Прикамье» не ответили.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев подтвердил, что реготделение и местные отделения партии начали подготовку к президентским выборам и работу по консолидации сторонников. «Мы уже давно над этим работаем и, чем ближе выборы, тем больше будем усиливать это направление»,— заверил секретарь регионального отделения. Комментировать планируемые показатели по явке и поддержке основного кандидата он отказался.

Ожидается, что президентские выборы состоятся 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин пока публично не объявлял о своем участии в выборах. На предыдущих выборах в 2018 году господина Путина поддержали 75,35% избирателей Пермского края, а явка на выборы составила 66,51%.

Политический консультант Людмила Ознобишина отмечает, что в 2018 году выборы были однодневными, а в 2024 году краевые власти могут попытаться добиться роста явки за счет трехдневного и электронного голосования. «В отличие от думских выборов, президентская кампания никогда не была проблемной для краевых властей и политических администраторов. Вероятно, при грамотной организации работы они смогут довести явку до 75%. При этом надо точно рассчитывать баланс: явка и рейтинг основного кандидата»,— говорит эксперт. Вместе с тем она полагает, что региональным властям не стоит «гнаться за красивой цифрой по региону в целом», а «важнее продемонстрировать качественный результат на отдельных проблемных территориях».

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что, как правило, показатели по явке на выборы ставятся выше ожидаемых, «чтобы было понятно, к чему стремиться». «Задача серьезная, и без экстраординарных мобилизационных мероприятий ее не решить. Думаю, что на явку будут работать не только структуры власти, но и промышленные предприятия»,— предполагает эксперт.

Константин Кадочников