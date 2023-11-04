Недетское развлечение

3 ноября 1928 года родился японский художник и мультипликатор Осаму Тэдзука, один из основоположников манги и аниме. В каком состоянии сегодня находится одна из крупнейших индустрий развлечений в мире — в инфографике «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осаму Тэдзука. 1984 год

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images Осаму Тэдзука. 1984 год

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

По данным консалтинговой компании Parrot Analytics, глобальный спрос на аниме-контент в 2021-2022 годах вырос на 118%, что сделало его одним из самых быстрорастущих жанров за время пандемии. В 2022 году, по оценкам, рынок достиг рекордных $20,6 млрд. Всего в индустрии работают около 5 тыс. человек.

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В России аниме не вышло за пределы субкультуры, однако в стране хорошо известно имя Хаяо Миядзаки. Три фильма режиссера входят в число самых кассовых фильмов аниме всех времен, включая самую известную его картину — «Унесенные призраками», собравшую в прокате $383,9 млн. С годами жанр не теряет кассовой привлекательности: вышедшая в 2019 году лента «Дитя Природы» от Макото Синкая принесла создателям $192,9 млн, а «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» (2020) заработал $507,1 млн.

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В 2020 году индустрия аниме выдала свой самый успешный в прокате проект — «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"», ставший крупнейшим релизом года в мире и собравший $507,1 млн. В 2023 году в кино вернулся Хаяо Миядзака, новый фильм которого «Мальчик и птица» уже собрал $56,2 млн — картинку будут показывать в отечественных кинотеатрах с 7 декабря.

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Киноиндустрия аниме состоит из фильмов, которые выходят в прокат, а также сериалов, которые крутят по ТВ, выпускают на видеоносителях и продают на стриминги. Последние выиграли от пандемии больше всего, в результате чего с 2019 года индустрия выросла более чем в два раза. Один только Netflix за 2022 год добавил на свою платформу свыше 40 проектов в жанре аниме.

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Рынок аниме растет не только в Японии, но и во всем мире. Интерес к аниме вынуждает американские компании снимать киноадаптации, среди которых «Призрак в доспехах», «Ковбой Бибоп» и другие. Одним из последних хитов стал новый сериал Netflix «One Piece. Большой Куш», который за первые несколько дней после релиза занял первое место по просмотрам в 84 странах.

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Аниме наиболее популярно в Азии, и наибольшим спросом оно пользуется в Китае, аудитория превышает 370 млн человек. Из европейских стран аниме больше всего его ценят во Франции, где в конце 1990-х власти на законодательном уровне пытались ограничивать распространение аниме продукции на телевидении. Восточноевропейский рынок, в который входит и Россия, не составляет существенной доли от мирового — всего 0,4%.

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США, Канада и Китай лидируют по количеству закупленных лицензий контента аниме. В десятку стран с наибольшим количеством аниме также входят Великобритания, Австралия и Южная Корея. Франция, несмотря на популярность аниме, лицензировала только 35 фильмов и сериалов, и находится на 19-м месте. Россия же лицензировала не более девяти фильмов и сериалов и не входит в лидеры по потреблению аниме-контента.

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В Японии существуют три крупнейших издательства манги: Shueisha, Kodansha и Shogakukan. У основанной в 1925 году Shueisha больше всего самых популярных комиксов манги, в их число входят «One Piece. Большой куш» (выходит с 1997 года), «Наруто» (1994-2014) и «Блич» (2001-2016). Kodansha владеет правами на «Атаку Титанов», продавшуюся тиражом в 120 млн копий, а Shogakukan издает «Golgo 13» и «Детектива Конана». В среднем тома манги продаются миллионными тиражами, что недосягаемо для западных комиксов, которые в лучшем случае достигают 100-200 тыс. проданных копий за выпуск.

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В 2022 году самыми популярными сериями манги стали «Магическая битва», «Истребители демонов» и «Токийские Мстители». Популярностью пользуется и «Атака Титанов», финальный сезон сериала по которой должен завершиться 5 ноября.

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График Самые популярные серии манги в 2022 году

Рынок манги с 2014 года вырос в полтора раза, чему способствовало увеличение спроса на цифровые версии продукции. Печатные версии, в свою очередь, теряют популярность, их продажи за последние десять лет сократились в 1,6 раза. Манга популярна во всем мире. В числе главных ценителей снова Франция, где в 2021 году свыше 55% проданных комиксов являлись мангой.

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Евгений Федуненко