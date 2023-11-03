В онлайн-кинотеатре состоялась премьера воронежского мультфильма «Супергерои.Ру»

На «Кинопоиске» состоялась премьера анимационного сериала «Супергерои.ру», созданного студией «Воронеж» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Как рассказали на студии, новые серии проекта будут выходить в онлайн-кинотеатре каждый четверг. Всего в сериале 11 эпизодов по 22 минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: анимационная студия «Воронеж» Фото: анимационная студия «Воронеж»

По сценарию, трое детей из «обычной московской семьи» – пятнадцатилетний фанат робототехники Алексей, двенадцатилетняя блогерша Елена и семилетняя девочка Маргарита, которая обожает животных, – внезапно узнают, что их отец вовсе не инженер, а секретный агент. Всей семьей они отправляются в «смертельно опасное путешествие в Сибирь, на спрятанную в таежной глуши научную базу, где обнаружилась неизвестная энергия невероятной силы» («русский дух»). Там им предстоит «объединить усилия, разгадать тайну энергии и вступить в схватку с могущественной корпорацией, желающей использовать ее в корыстных целях».

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) продала онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» свой новый проект — мультсериал «Супергерои.ру». Его общий бюджет составил 260 млн руб. Проект рассчитан на подростков и будет первым таким в стране. Без господдержки он бы не состоялся, уверяют в студии.

Владимир Зоркий