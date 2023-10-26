Русский дух на онлайн-платформе

Анимационная студия «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) продала онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» свой новый проект — мультсериал «Супергерои.ру». Он должен выйти на платформе в ноябре. Сериал создавался при поддержке государства и рассказывает о борьбе обычной семьи против врагов, которые хотят завладеть новой энергией — русским духом. В проект также инвестировали сама студия и «Кинопоиск». Общий бюджет сериала составил 260 млн руб. Проект рассчитан на подростков и будет первым таким в стране, без господдержки он бы не состоялся, уверяют в студии. Эксперты напоминают, что подросткам помимо качества анимации нужны близкие тинейджерам смыслы и конфликты.

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О том, что в ноябре онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» планирует выпустить мультсериал «Супергерои.ру» от анимационной студии «Воронеж», «Ъ-Черноземье» рассказал генеральный продюсер студии Владимир Николаев. По его словам, до конца октября производство должно быть завершено.

Работа над проектом шла около полутора лет, бюджет составил порядка 260 млн руб. Основной объем средств предоставило АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), которое активно финансирует создание социально значимого и патриотического контента. Студия победила в одном из конкурсов института. Владимир Николаев отметил, что ИРИ предоставил около 70% средств на проект. Также создание мультсериала финансировали сама студия и «Кинопоиск». Раскрывать подробно участие каждого инвестора господин Николаев не стал, сославшись на коммерческую тайну.

«Супергерои.ру» состоят из 11 эпизодов по 20 минут каждый. Режиссер Алексей Замыслов рассказал „Ъ“, что это будет горизонтальный сериал, то есть с единым развивающимся сюжетом. В его центре — обычная московская семья, члены которой узнают, что глава семейства на самом деле — сотрудник российских спецслужб.

Противостоять некоей злой организации и инопланетянам-рептилоидам он будет вместе с супругой и тремя детьми. «Мы создали сериал, полный мистики и тайн, в котором будет много знаковых для России мест — например, Москва и место падения Тунгусского метеорита. Добавили и других наших реалий: есть шпионский автомобиль Lada»,— пояснил Алексей Замыслов. По его словам, у ИРИ было три основных требования к сюжету: местом действия должна быть Россия, главными героями — полная семья с тремя детьми, а сама история — патриотической.

«В процессе работы мы, конечно, меняли сюжет, так всегда происходит, сценарий дорабатывается постоянно. Но все изменения ИРИ принимал»,— уточнил он.

В центре сюжета будет борьба за обладание некоей энергией, которая на самом деле является русским духом. Впрочем, отметил господин Замыслов, эту линию затронут в сериале не в полной мере: «У нас есть предпосылки на дальнейшее развитие, идей хватит сезонов на семь. Но будет ли продолжение, еще вопрос».

Владимир Николаев уточнил, что пока речи о создании второго сезона нет, надо проанализировать, как пройдет первый. В перспективе возможен его показ в других странах. «Пока мы активно продвигать его за рубежом не начали, но ведем работу, презентовали проект на нескольких форумах»,— отметил господин Николаев.

По словам продюсера, сериал будет своего рода экспериментом: «Мы делаем его для подростков, рассчитываем на аудиторию от десяти лет. Такого формата в стране еще не было, ниша пустая, но вместе с тем далека от монетизации. Ведь, в отличие от детских мультфильмов, на продаже мерчандайза тут не заработаешь. Поэтому без господдержки реализовать такой проект невозможно».

Алексей Замыслов добавил, что по качеству анимация у сериала почти как у полнометражного мультфильма, предназначенного для показа в кинотеатрах. «Это связано как раз с особенностью аудитории. В детских проектах качество на порядок проще, но подростки такую рисовку уже смотреть не будут»,— пояснил режиссер.

Гендиректор Института развития кино и медиа, член экспертного совета при Минкультуры РФ Николай Данн считает, что анимацию для подростков делать сложнее, чем для детей. «В детских мультфильмах и сериалах все несколько наивно. Но чем старше становится человек, тем больше ему нужно пищи для размышления. Проект станет успешен, только если качеству рисунка и проработке персонажей будет соответствовать передача смыслов для подростков, которые необходимы им в их возрасте. Если подросток не увидит или не поймет внутренних конфликтов героев, не проассоциирует их со своей жизнью, не увидит пример преодоления трудностей, смотреть анимацию он не будет»,— пояснил эксперт.

По его словам, акцент на российской идентичности может привлечь и зарубежную аудиторию: «Например, “Маша и медведь” лучше продается в других странах, чем у нас». Поэтому, полагает господин Данн, зарубежные продажи могут стать хорошим способом вернуть вложения в проект.

Александр Прытков