Курское АО «Конти-рус» намерено работать в обычном режиме после национализации

АО «Конти-рус» (юрлицо крупнейшей местной кондитерской фабрики; входит в украинскую группу «Конти») прокомментировало вчерашнее решение Ленинского райсуда Курска, обратившего в собственность государства акции предприятия. Компания пообещала продолжить работу и остаться надежным партнером для контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

«Ни АО "Конти-рус", ни его сотрудники экстремистами не признавались. К предприятию, его руководству и трудовому коллективу какие-либо претензии у правоохранительных органов отсутствуют. Более того, на АО «Конти-рус» возложены обязанности по обеспечению непрерывности деятельности предприятия и производства продукции, по сохранению ресурсов, производственных мощностей и коллектива работников»,— сказано в сообщении предприятия.

Вчера Ленинский райсуд Курска принял решение об обращении в доход РФ акций АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кондитерский центр “Мерлетто”», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «Кэндимакс». Решение обосновывается на том, что группа лиц, контролировавших фабрику, осуществляет дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также активно финансово поддерживает вооруженные формирования Украины. Решение пока не вступило в законную силу.

По данным Rusprofile.ru, АО «Конти-Рус» было зарегистрировано в Курске в 1998 году. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. По собственным данным, компания выпускает продукцию под брендами Bonjour, Super Kontik, Do, Тimi, Konti, Konti life, «Джек», «Золотая лилия», «Живинка», Merletto, Amour, Esfero. Уставный капитал — 155,7 млн руб. Данные об учредителях не опубликованы. Управляется курским ООО «Промт» Александра Сиделина. Выручка «Конти-Рус» в 2022 году составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 181 млн руб.; в 2021-м — 12 млрд руб. и 190 млн руб. соответственно.

Владимир Зоркий