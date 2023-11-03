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Коммерсантъ FM
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Профсоюзы попросили Мишустина отменить мораторий на проверки бизнеса

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проверки бизнеса, говорится на сайте организации. По мнению господина Шмакова, введение моратория ограничило действие федеральной инспекции труда, вследствие чего защита трудовых прав и свобод граждан стала затруднительной.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам Михаила Шмакова, мораторий предполагает, что все плановые проверки федеральной инспекции труда были отменены, а внеплановые стали возможны только при согласовании с прокуратурой и «лишь в ограниченных случаях». Он отмечает, что в Трудовом кодексе нет разграничения прав граждан на те, которые «подлежат защите путем надзора за соблюдением трудового законодательства, и на те, которые могут быть защищены лишь в особых случаях».

Господин Шмаков пояснил, что мораторий негативно влияет в первую очередь на выявление такого нарушения, как подмена трудовых отношений гражданско-правовыми. По его словам, теперь такие нарушения выявляются только при проведении налогового контроля, поскольку деятельность федеральной инспекции труда затруднена.

Письмо Михаила Шмакова к Михаилу Мишустину содержит три требования:

  • обеспечить соблюдение Конвенции Международной организации труда №81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле»;
  • отменить мораторий на проверку бизнеса, введенный постановлением правительства №336;
  • вывести федеральный госконтроль за соблюдением трудового законодательства из-под действия закона о государственном и муниципальном контроле.

С марта 2022 года действует постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, согласно которому внеплановые проверки на предприятиях будут проводиться только по поручениям президента, правительства и требованиям прокуратуры. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах с высокими категориями риска причинения вреда.

В декабре того же года, когда мораторий продлили на 2023-й, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявляла, что правительство должно бороться с «проверочным зудом». По ее словам, необходимо сократить административную нагрузку на бизнес, поскольку проверяющие заставляют учреждения заниматься «бумажной волокитой», что мешает им заниматься своей основной деятельностью.

Полина Мотызлевская

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