Защита обжаловала арест главы фракции ЛДПР в красноярском заксобрании

Защита руководителя фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова обжаловала его арест. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала его адвокат Марина Васильева. По ее словам, в апелляционной жалобе в краевой суд защита просит отменить решение Центрального суда о заключении Александра Глискова под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Александр Александрович явно не из тех, кто будет скрываться от суда, нет ни одного доказательства, свидетельствующего о намерении препятствовать правосудию. Заключение в СИЗО, по нашему мнению, слишком жёсткая мера. Это тяжёлое испытание как для самого депутата, так и его семьи, жены и детей. Мы по-прежнему рассчитываем на объективную работу правоохранительных органов», — написал в своем Telegram-канал председатель партии Леонид Слуцкий.

Как писал «Ъ-Сибирь», Александра Глискова задержали 1 ноября по уголовному делу коррупции. Следствие вменяет ему ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Согласно версии СКР, в 2016-2017 годах подозреваемый якобы получил взятку от руководителя госпредприятия Красноярска за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности компании». В деле отмечается, что депутат угрожал увольнением. Какие у него были для этого возможности, следователи не уточняют.

2 ноября Центральный райсуд Красноярска по ходатайству следствия, отправил парламентария в СИЗО на два месяца. Сам Александр Глисков считает свое дело «сфабрикованным» и «политическим».

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Илья Николаев