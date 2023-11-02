Суд арестовал лидера фракции ЛДПР в красноярском заксобрании Александра Глискова

Красноярский суд по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца депутата регионального парламента Александра Глискова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о взятке (ч.6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Свое дело сам Александр Глисков в суде назвал «сфабрикованным» и «политическим».

«Дело абсолютно сфабрикованное, чистой воды акт политической расправы. Денег никаких не брал, готов на полиграфе подтвердить»,— заявил Александр Глисков, появившись в зале заседания суда. Господин Глисков сообщил, что был задержан на выходе из спортзала сотрудниками ФСБ, в ходе обыска у него и супруги изъяли телефоны, а также документы на автомобиль. На заседание Александр Глисков пришел с книгой советского писателя Николая Волкова «Не дрогнет рука», которую взял в «тюремной библиотеке». В дальнейшем судья закрыла заседание для прессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Ковригина, Коммерсантъ Фото: Алина Ковригина, Коммерсантъ

Александра Глискова, возглавляющего фракцию ЛДПР в заксобрании, задержали вчера, дома и на рабочем месте парламентария прошли обыски. Основанием послужило уголовное дело о коррупции, которое находится в производстве Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

События, которые описаны в деле, произошли с декабря 2016 по май 2017 года. Согласно версии следствия, подозреваемый получил взятку от руководителя госпредприятия Красноярска за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности компании». В деле отмечается, что депутат угрожал увольнением. Какие у него были для этого возможности, следователи не уточняют.

«В ситуации будем разбираться вместе с правоохранительными органами. Дело давнее, никаких претензий к Глискову ранее не было. Его как кандидата несколько раз проверяли. Мы сами просили силовиков проверить всех наших кандидатов перед выборами. Из более чем 9 тысяч у пары человек мелкие нарушения были. Будем пристально разбираться, и если это, как мы думаем, дело политическое, если причина следственных мероприятий – слишком активное исполнение депутатских обязанностей и борьба за нужды избирателей, тогда подключим все партийные ресурсы, депутатский корпус. Задушить результат работы ЛДПР в Красноярском крае не дадим», — написал в своем Telegram-канал председатель партии Леонид Слуцкий.

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Илья Николаев