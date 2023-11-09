Африка и мир: музыка нас связала

Влияние африканской музыки на мировую музыкальную культуру широко известно и хорошо изучено. Достаточно вспомнить, например, об африканских корнях блюза и джаза. Куда меньше известно, что инструменты, на которых исполняется музыка этих и многих других жанров, тоже пришли с Африканского континента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В симфоническом оркестре нечасты африканские инструменты. Но в джазе, роке, хип-хопе и тому подобных стилях звукоизвлечения они легко приживаются

Фото: Art Media / Print Collector / Getty Images В симфоническом оркестре нечасты африканские инструменты. Но в джазе, роке, хип-хопе и тому подобных стилях звукоизвлечения они легко приживаются

Фото: Art Media / Print Collector / Getty Images

Банджо

Банджо знакомо любителям музыки по одной из самых известных американских песен «О, Сусанна», в которой поется: «Еду я из Алабамы, банджо на бедре держа». Этот струнный инструмент, внешне похожий на мандолину, с насыщенным, но резким и ярким звучанием, имеет отчетливое африканское происхождение. Еще в 1621 году британец Ричард Джобсон, путешествуя по Гамбии, описал похожий на банджо инструмент, который он назвал бандор (возможно, название «банджо» и пошло от диалектного произношения этого португальского слова). Вероятнее всего, путешественник имел в виду аконтинг — струнный инструмент народа диола (населяет Сенегал, Гамбию и Гвинею-Бисау), состоящий из корпуса и длинного грифа с тремя струнами. На аконтинг похожи ксалам из Сенегала и нгони, на котором играют в Мали, Гвинее и Кот-д`Ивуаре.

В Америке вывезенные из Африки рабы делали банджо из тыкв, на которые натягивали шкуры животных. Гриф был деревянным, струны изготавливали из кишок или растительных волокон. Письменные упоминания о банджо в Северной Америке и бассейне Карибского моря датированы XVII-XVIII веками. Долгое время инструмент пользовался популярностью только среди рабов и в сельской народной культуре, пока его не прославили знаменитые шоу менестрелей — популярные в середине XIX века выступления белых артистов с «африканским» гримом, которые представляли комические сценки из жизни темнокожих, исполняли характерные для них музыку и танцы.

Среди белых американцев одним из первых играть на банджо в 1820-х годах научился Джоэл Уокер Суини, менестрель из штата Виргиния, который заменил тыкву резонаторным ящиком из дерева, обтянул его кожей и добавил струну к четырехструнному афроамериканскому варианту. И пятиструнный инструмент пошел гулять по Америке. Из Штатов увлечение перекинулось в Соединенное Королевство. Началось массовое производство банджо и продажа его по почте вместе с самоучителем. К началу ХХ века на пятиструнных и четырехструнных банджо играли дома, в самодеятельных оркестрах и профессиональных джазовых коллективах. В 1900–1918 годах, в эпоху регтайма и безграничного господства танцевальной музыки, исполнители вернулись к четырехструнным банджо, поставив на них стальные струны, чтобы звук был слышен на фоне духовых.

Увы, джазовая эпоха закончилась с Великой депрессией, а вместе с ней пропал интерес к банджо. Возрождение наступило лишь после Второй мировой войны.

Сегодня банджо — неотъемлемая часть музыки в стиле фолк, блюграсс и кантри, им пользуются исполнители рок- и поп-музыки, хип-хопа. Выдающимися исполнителями на банджо были Вейд Мейнер, Эрл Скраггс, Бела Флек, Джерри О`Коннор, Перри Бехтель, Пит Сигер, Отис Тейлор. Народному афроамериканскому инструменту отдали дань такие прославленные рок-группы, как Eagles, Led Zeppelin и Grateful Dead. В Европе банджо популяризировал чешский ансамбль Banjo Band под управлением Ивана Младека.

Маримба

Маримба (в оркестре называется маримбафоном) — ударный музыкальный инструмент, состоящий из деревянных брусков, по которым ударяют молоточками. Под каждой клавишей находится резонатор в виде металлической или деревянной трубки; в традиционных инструментах резонаторами служили плоды баобабов или полые высушенные тыквы. По сравнению с ксилофоном тембр маримбы теплее, глубже и чище. Пластины обычно делают из розового гондурасского дерева или палисандра, иногда из стекла. Расположены и настроены пластины по принципу клавиатуры фортепиано. Диапазон — от четырех до шести октав: пятиоктавная маримба — концертная, шестиоктавная используется только для сольной игры. Существуют «сдвоенные» маримбы, на которых могут играть одновременно несколько человек, исполняя более сложные композиции. «Колотушки» тоже могут быть из различных материалов — дерева, резины, синтетики. Наконечники, как правило, обмотаны шерстяными или хлопковыми нитями. Все это влияет на тембр, громкость и четкость звучания.

Возникла маримба в Южной Мексике, хотя в Эквадоре тоже считают ее своей. В XIX веке инструмент распространился в Боливии, Колумбии, Венесуэле. Уже само название свидетельствует об африканском происхождении маримбы: ma — это характерный для языков банту префикс, означающий «много», rimba — «ксилофон». Родом маримба из тех мест, где сейчас находятся Ангола и Демократическая Республика Конго. О корнях маримбы свидетельствует рисунок Джироламо Мероллы да Сорренто, сделанный в Королевстве Конго в 1692 году. Похожие инструменты существуют в Западной Африке: балафон у мандинка (Гамбия, Гвинея, Мали, Кот-д`Ивуар, Сенегал и Гвинея-Бисау), гил у народов гур (Гана и Буркина-Фасо).

Маримба широко используется для исполнения академической музыки, то есть имеющей связь с традициями европейской музыки XVII-XIX веков. Специально для маримбы пишут музыку японцы Ней Розауро и Кейко Абэ, канадец Марьян Мозетич, француз Дариюс Мийо, американец Стив Райх; она звучит в сочинениях итальянца Франко Донатони, серба Небойши Живковича, россиянина Андрея Дойникова. Рок-музыканты тоже не прошли мимо маримбы: Rolling Stones использовали ее в песне «Under My Thumb», ABBA — в композиции «Mamma Mia», группа Queen — при записи альбома «Queen II».

Сенсерро

Сенсерро (исп. cencerro, дословно — колокольчик) — афрокубинский ударный музыкальный инструмент, который принадлежит к большому семейству ковбеллов (англ. cowbell — коровий колокольчик) и выглядит как колокол без язычка. Другое название — кампана (исп. campana — колокол). Восходит к ритуальному колокольчику экон — атрибуту афрокубинского мужского тайного общества Абакуа, тоже с африканскими корнями. Похожее тайное братство Экпе существовало у народов эфик и игбо, проживающих в Нигерии и Камеруне. Считалось, что его члены могут превращаться в леопардов и преследовать врагов.

У ковбеллов на Кубе много разновидностей, но креольский сенсерро самый популярный. Чтобы извлечь звук, по нему ударяют деревянной палочкой. Сенсерро обладает двумя основными тембрами: открытый тон получают с помощью удара по широкому торцевому краю колокольчика, приглушенный — прижимая пальцы к нижней части инструмента и ударяя палочкой по центру. Без ковбелла немыслима латиноамериканская танцевальная музыка, а еще он широко распространен в поп- и рок-музыке и при исполнении go-go. Считается, что в современной музыке сенсерро первым применил кубинский композитор середины ХХ века, автор стиля мамбо Арсенио Родригес.

В латиноамериканских ансамблях музыканты, играющие на бонго и тимбалах (кубинские барабаны), играют и на сенсерро тоже, специальных исполнителей на них нет. В первом случае исполнитель держит сенсерро в руках, во втором один или несколько сенсерро крепятся к стойке тимбалов. Ковбелл имеет определенную высоту звучания, которая зависит от размера и толщины стенок, и чтобы музыка звучала интереснее, используют несколько ковбеллов различной высоты.

Бонго

Бонго — кубинские парные барабаны, на которых играют сидя, зажав между коленями и нанося удары пальцами и ладонями, или стоя, закрепив на специальной подставке. Установка состоит из соединенных большого и малого барабанов. Малый называется мачо (исп. macho — мужчина), большой — эмбра (исп. hembra — женский). Малый барабан располагается слева, большой — справа от исполнителя.

Бонго появились в конце XIX века в кубинской провинции Орьенте. Прообразом послужили барабаны из Центральной Африки, судя по открытому дну. Версия вполне правдоподобная, если учесть, что на Кубе было много африканцев из Конго. Об этом свидетельствует и название «бонго», которое, как считается, происходит от слов «мгомбо» или «нгома», что на одном из языков банту означает «барабан». Бонго возникли из боку — высоких барабанов, которые использовались для исполнения музыки в стиле чангуи (сочетает структуру и элементы испанской кансоны и испанской гитары с ритмами и ударными инструментами народов банту). В какой-то момент боку разрезали пополам — и получились бонго. Инструмент в основном используется в ритм-секции ансамблей, исполняющих сон кубано и сальсу, часто вместе с другими барабанами, такими как конга и тимбал.

Широкое распространение на Кубе бонго получили в начале XX века для исполнения танцевальной музыки в стиле сон. В 1929 году бонго и другие барабаны оказались на Кубе под запретом. Как писал журнал Life, «правительство Кубы запретило бить в африканский барабан бонго. Это ограничение влечет за собой суровые наказания на том основании, что монотонные реверберации вызывают состояние дикости у неосведомленных слушателей и раздражение у остальных». Такие репрессии в отношении афрокубинской культуры осудили представители афрокубанизма, в том числе Николас Гильен, опубликовавший в 1931 году «Песню о бонго». Однако уже в 1930-е запрет был преодолен, и на сцену вышли такие исполнители, как Клементе «Чичо» Пикеро, Монго Сантамария, Антолин «Папа Кила» Суарес, Педро Мена, Армандо Пераса.

В 1920-х годах бонго пришли в США, где кубинские коллективы, такие как Sexteto Nacional, записывали свои композиции для распространения на Кубе. На музыкальную сцену Штатов бонго тогда влияния не оказали. Перелом наступил в 1930 году, когда дебют Havana Casino Orchestra под управлением Дона Аспиасу в Palace Theater в Нью-Йорке произвел фурор. Успешные выступления ансамбля и запись «El manisero» («Продавец арахиса») привели к повальному увлечению румбой — танцем, в основе которого лежал кубинский сон. В начале 1930-х годов Нью-Йорк наводнили кубинские оркестры.

В Нью-Йорке и США в целом на бонго играли в основном пуэрториканцы, которые учились у кубинцев. Наибольшую известность получил Рафаэль «Конго» Кастро, начинавший в Нью-Йорке в 1924 году и до 1980-х годов игравший в Чикаго. Прославились также Ричи Бастар, Ральф Марзан, «Литл» Рэй Ромеро, Фрэнк Колон, Роберто Роэна, Джек Костанцо и Вилли Бобо. Благодаря экзотическому звучанию бонго приобрели известность исполнители нового рока американцы Престон Эппс и Майкл Винер со своим Incredible Bongo Band.

В ХХ веке бонго распространились по всей Латинской Америке, а в Доминиканской Республике стали неотъемлемой частью бачаты. Пик мировой популярности кубинские барабаны пережили в 1940–1950-х вместе с танцем мамбо.

Конга

Конга (на Кубе его называют тумбадора) — высокий и узкий барабан с деревянным или фибергласовым корпусом и мембраной из кожи или пластика высотой 75 см. Играют на нем как сидя, так и стоя. Конга бывают трех видов: кинто (высокий), трес, или конга (средний), и тумба, или салидор (низкий).

Инструмент родом с Кубы, но у него африканские корни. Предками конга считаются барабаны макута и сикулу, на которых играют в Демократической Республике Конго (провинция Центральное Конго) и Анголе. Сначала конга использовались для исполнения афрокарибской религиозной музыки и румбы, но потом их заимствовали практически все жанры латиноамериканской музыки — сальса, сон, меренге, реггетон, дансон, мамбо, ча-ча-ча, ямайское регги, бразильские самба и босса-нова, афрокубинский джаз, латин-рок, а также американские соул и фанк. В 1960-х годах конга зазвучал в популярных музыкальных стилях Гаити, таких как конпа, йе-йе и мини-джаз. Колумбийские коллективы используют конга для исполнения популярной в стране кумбии.

Слово «конга» происходит от названия музыки, которая часто звучала во время кубинских карнавалов. Исполнялась она на барабанах, которые назывались tambores de conga, что в переводе означает «барабаны конга». Термин «конга» получил распространение в 1930-х годах, когда латиноамериканская музыка покорила США. Популярности барабана способствовало помешательство Штатов на танце конга, впервые исполненном и раскрученном американским актером и музыкантом кубинского происхождения Дези Арнасом.

Среди наиболее известных исполнителей на конга — кубинцы Чано Посо, Карлос Видал Боладо и Монго Сантамария, пуэрториканцы Милтон Кардона и Ленни Кастро, британец Рэй Купер, американец Боб Конти, перуанец Алекс Акунья и датская группа Safri Duo.

Кахон

Кахон (исп. cajon — ящик) — ударный музыкальный инструмент, барабан в форме прямоугольной или квадратной коробки из дерева, пластика, фанеры и т. п. Материал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать сидящего сверху человека: чтобы играть на кахоне, исполнитель садится на него верхом и бьет руками или барабанными щетками по передней панели — тапе. Тапу делают из твердых пород древесины. На корпусе находится звуковое отверстие — спереди, сзади или по бокам; оно может быть любой формы. Если отверстие расположено на тапе, звучание приобретает особую басовитость. Тембр кахона можно моделировать за счет натянутых внутри струн или подструнника от малого барабана, поэтому кахоны делятся на два типа — малые и струнные. Есть еще особые афроперуанские, где нет никаких усовершенствований. Их чистый звук часто используется как аккомпанемент для фламенко.

Кахон появился на территории Перу в XVII-XIX веках среди завезенных из Западной Африки рабов, хотя в портовых городах других стан, например Кубы, были похожие инструменты. Рабы, трудившиеся в портах, в редкие минуты отдыха играли на ящиках из-под рыбы. Есть и другая версия: рабам запрещалось играть на традиционных барабанах, и они стали использовать для этого ящики и коробки разных размеров, из которых можно было извлекать звуки разной высоты. Хотя вполне вероятно, что африканцы привезли на свою новую родину из Африки, преимущественно из Анголы, какие-то аналоги кахона и благодаря простоте «ящик» быстро в Америке прижился. К ХХ веку перуанская и кубинская музыкальная культура уже была немыслима без кахона, который вскоре распространился по всей Латинской Америке, а потом и в Испании, Португалии. В 1970-х годах испанский гитарист Пако де Лусия, посетивший Перу, получил инструмент в подарок от композитора и мастера по изготовлению кахонов Каитро Сото. Кахон так ему полюбился, что он стал использовать его для аккомпанемента фламенко.

В 2000-х кахон завоевал мир. Он звучит в перуанской музыке — тондеро, самакуэке, перуанском вальсе, испанском фламенко и некоторых стилях кубинской румбы. Его можно услышать в блюзе, поп-музыке, роке, фанке, мировой, джазе, хип-хопе, даже в народной ирландской музыке. Кахон может использоваться для сопровождения акустической гитары или фортепиано или как самостоятельный музыкальный инструмент, а может заменить ударную установку в ходе акустических выступлений. В 2001 году кахон был объявлен перуанским национальным наследием.

Известные исполнители: Марио Кортес, Майк Медоуз, Стефан Маасс, Нина Родригес, Доун (барабанщик южнокорейской группы DAY6).

Елена Туева