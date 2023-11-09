Под флагом ирбиса

В этом году исполнилось 13 лет существования особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения — Сайлюгемского национального парка, расположенного на горных хребтах Республики Алтай. Здесь изучают условия обитания редких видов животных, в частности исчезающего снежного барса (ирбиса), и принимают все меры по их сохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Котята самки по имени Чаганка

Фото: Предоставлено пресс-службой Сайлюгемского национального парка Котята самки по имени Чаганка

Фото: Предоставлено пресс-службой Сайлюгемского национального парка

Всего на территории Республики Алтай расположено пять региональных природных территорий (Шавлинский заказник, природные парки «Зона покоя Укок», «Уч-Энмек», «Ак-Чолушпа», «Белуха»), которые подчинены Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай, и еще три ООПТ федерального значения, находящиеся в подчинении Минприроды РФ (национальный парк «Сайлюгемский», а также заповедники Алтайский и Катунский). Часть этих территорий (Алтайский, Катунский, Шавлинский заповедники) были организованы еще в советские годы, другие — в 1990-е годы и позднее. Нацпарк «Сайлюгемский» — самый молодой из них. На его территориях обитает примерно половина алтайской популяции снежного барса.

За годы непрерывной охраны ирбиса специалистам всех существующих на Алтае заповедников, заказников, национальных и природных парков удалось довести популяцию ирбиса минимум до 44 особей, а всего в РФ их 70–90, включая обитающих в Туве, Красноярском крае и Бурятии. Сотрудники ООПТ за годы своих исследований опубликовали ряд научных статей, в том числе международных, с подробной статистикой динамики популяции этих животных и описанием главных факторов, влияющих на их численность в России.

Забота Минприроды Ирбис — один из 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма», входящего в состав национального проекта «Экология». Координация реализации федерального проекта возложена на Росзаповедцентр Минприроды России.

По мнению специалистов, территория национального парка «Сайлюгемский» должна включать в себя 500 тыс. га, как это и планировалось в 2010 году, а расширение ООПТ должно включать в себя хребет Чихачева. Дело в том, что прилегающие к этому хребту горные участки в Монголии относятся к охраняемым заповедным территориям, и охота на снежных барсов там запрещена, поэтому большая часть ирбисов предпочитает обитать по монгольскую сторону алтайских хребтов. С тувинской стороны на хребте Чихачева частично заходит охранная зона кластерного участка «Монгун-Тайга» заповедника «Убсунурская котловина» (федеральная ООПТ). С монгольской стороны на хребте Чихачева расположен национальный парк «Силкхем». По информации зарубежных коллег, монгольская популяция снежного барса превышает тысячу особей.

Смертельные петли, браконьеры и фотоловушки

Согласно последним исследованиям, в Республике Алтай проживает более 50% от общей численности этого вида на территории нашей страны. В Бурятии отмечено всего шесть особей, в Республике Тыва — 25, а в Красноярском крае специалисты зафиксировали девять животных.

Самым крупным очагом обитания ирбисов на Алтае десять лет назад считалась река Аргут, но этот очаг был практически полностью уничтожен нелегальным охотничьим промыслом. Чаще всего снежный барс погибает в лесах, где он попадает в проволочные петли, которые браконьеры ставят для нелегальной добычи кабарги, отмечают сотрудники Сайлюгемского нацпарка. Целенаправленно на ирбисов, как правило, никто не охотится, но охота с помощью проволочных петель не позволяет выборочно добывать животных — в них попадают и погибают ирбисы, говорят сотрудники национального парка.

Полномасштабная работа по мониторингу снежного барса в России стартовала в 2015 году. Охота в бассейне Аргута была официально запрещена, после чего поголовье козерогов, которыми питались ирбисы, стало постепенно расти. В настоящее время сотрудникам Сайлюгемского национального парка удалось довести популяцию снежных барсов в этом районе до 20 особей. Положительную роль сыграла организация безопасного пространства (уничтожение охотничьих петель) и естественные кочевки снежного барса из сопредельных районов. Кроме того, исследователи установили более 160 фотоловушек, которые фиксируют не только численность, состояние и поведение редких животных, но и записывают на видео охотников, позволяющих себе заниматься браконьерством на этих территориях, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снежный барс на плато Укок

Фото: Предоставлено пресс-службой Сайлюгемского национального парка Снежный барс на плато Укок

Фото: Предоставлено пресс-службой Сайлюгемского национального парка

40 тысяч километров за снежным барсом

На Алтае выявлено несколько очагов обитания ирбисов. Они водятся не только на Сайлюгемском хребте, но и на хребтах Курайский, Южно-Чуйский, Северо-Чуйский, Чихачева. «Эти участки тоже необходимо включать в ООПТ для сохранения и приумножения этих редких животных, чтобы обеспечить им безопасную и сытную жизнь,— считает директор национального парка "Сайлюгемский" Денис Маликов.— Мы исследовали места обитания ирбиса на хребтах Катунский, Курайский, хребте Чихачева, горных массивах Талдуаир, Южно-Чуйский, Северо-Чуйский, Южный Алтай. В этих местах достоверно установлено обитание ирбисов, получены генетические и фотоматериалы отдельных особей. Всего нами охвачено порядка 20 тыс. кв. км территории обитания ирбиса. Наши специалисты прошли около 40 тыс. км (пеших, конных и автомобильных) и провели сотни полевых работ».

Предпочитаемые ландшафты для обитания снежных барсов — высокие хребты с крутыми склонами и узкими ущельями. Во всех ранних работах по экспресс-мониторингу популяций ирбиса применялись методики по поиску отпечатков лап на снегу и система управления данными о снежном барсе (Snow Leopard Information Management Sistem, или SLIMS), которая основывается на поиске поскребов, мочевых точек, задиров и отпечатков лап на субстрате. Сегодня основной методологический подход для поиска ирбиса — установка фотоловушек. Они позволяют определить и пространственное распределение вида, и его численность, и даже идентифицировать отдельных особей снежного барса для составления их паспортов по внешним признакам: расположению пятен на шкуре.

Флаговый вид Ирбис, или снежный барс (Panthera uncia Schreber, 1775), является редким видом не только в Алтайских высокогорьях, но и во всем мире. Природоохранные организации нередко размещают это красивейшее животное на своих флагах, поэтому данный исчезающий вид называют флаговым. Охота на него во всем мире запрещена. У ирбиса тонкое вытянутое тело, длинная шерсть и исключительно длинный хвост. С хвостом вместе он достигает длины 200 см и даже 220 см, вес самца не превышает 55 кг. Ирбис считается переходным видом между крупными и мелкими кошками, но все-таки относится к пантерам. Предмет охоты ирбиса — копытные, он легко справляется с добычей крупнее себя размерами, известны случаи, когда ирбис убивал кабана, втрое более тяжелого. Конкурентов среди хищников у ирбисов, можно считать, нет. В один присест он съедает 2–3 кг мяса. Недоеденную добычу, как правило, бросает. Половая зрелость ирбисов наступает в 3–4 года, самки котятся раз в два года, в помете обычно 2–3 котенка, редко 4–5. Живут ирбисы в природе примерно 10 лет, максимальная зафиксированная продолжительность жизни — 13 лет. В неволе известна самка, прожившая 28 лет. Россия в ареале распространения ирбисов занимает 2–3%.

Чтобы оценить кормовую базу ирбисов, специалисты уделяли внимание и подсчету диких копытных — основного источника питания, а также антропогенному воздействию на популяцию снежного барса. В частности, собирали сведения о браконьерском промысле и о поголовье домашнего скота. На всех маршрутах во время изучения местности учитывали все жилые и нежилые стоянки скотников, чабанов и охотников и заносили их на карту. Основным круглогодичным источником питания и дохода для местного населения Кош-Агачского района остается животноводство, хотя в последние годы заметно усилился туризм.

В национальном парке проводятся туристические маршруты в сопровождении сотрудников парка. Экологический туризм коренным образом отличается от массового туризма, которым занимаются частные компании. Это самая важная часть просветительской работы: туристы получают реальную информацию о природных ландшафтах, об истории мест своего посещения из первых рук профильных специалистов, которые провели десятки лет за изучением этих территорий.

Федеральные научные учреждения (заповедники и нацпарки) выполняют не только охранные и исследовательские функции — они служат единственными источниками достоверной информации и проводниками между уникальными природными комплексами и сообществом городских жителей, далеких от вопросов сохранения живой природы.

Снять со стены рога козерога

«Охота последние полтора века не является ни способом пропитания, ни основным заработком для местного алтайского населения, которое массово выпасает домашний скот,— поясняет научный сотрудник природного парка "Тыва" Александр Карнаухов.— Охотничий промысел скорее является важной частью национальных традиций алтайцев, которые передаются по наследству из поколения в поколение, и служит предметом гордости во многих семьях. Но, к сожалению, при всем уважении к национальным традициям, именно они стали одним из факторов серьезного истощения популяций диких копытных животных — основного объекта питания снежного барса».

Из-за массового уничтожения горного козла, или козерога, алтайским ирбисам стало не хватать пропитания, и они либо мигрировали на более «сытные» сопредельные территории других стран, либо начали охотиться на домашних животных. Эксперт отметил, что в среднем взрослому ирбису для полноценного существования нужен в пищу примерно один козерог в неделю. Такого объема копытных в алтайских горах, к сожалению, нет, поэтому нередко ирбисы спускаются на пастбища и нападают на домашний скот, что вызывает крайнее недовольство местных чабанов. Они стреляют в снежных барсов, чтобы защитить стадо.

Александр Карнаухов отметил, что в других странах, где обитает ирбис, существует целый комплекс защиты местного населения от нападения этого хищника на домашний скот. В частности, существуют специальные программы страхования домашнего скота либо создаются компенсационные стада, из которых потом возмещается ущерб чабанам.

Что касается сохранения национальных охотничьих традиций, то и здесь можно найти соответствующее решение, уверен ученый, например, организовать в школах уроки экологии, где дети узнают, что природа миллионы лет сохраняет свое разнообразие и поддерживает баланс лишь потому, что ни одно животное не уничтожает другое без крайней необходимости. Перестать охотиться на козерогов ради славы и удовольствия — это наилучший способ защитить свое стадо от нападения снежного барса. К этой нехитрой мысли люди сами придут постепенно. Если государством будут приняты все меры для просвещения общества, оно начнет меняться. И может быть, через 10–20 лет люди будут вешать на стену фотографию ирбиса, а не рога козерога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инспектора отдела охраны Сайлюгемского нацпарка в рейде в кластере «Аргут»

Фото: Предоставлено пресс-службой Сайлюгемского национального парка Инспектора отдела охраны Сайлюгемского нацпарка в рейде в кластере «Аргут»

Фото: Предоставлено пресс-службой Сайлюгемского национального парка

Хребет Чихачева необходимо включить в нацпарк

«Хребет Чихачева — одна из важнейших территорий для выживания снежного барса в нашей стране»,— подчеркивает старший научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын. По его мнению, на этом участке необходимо создать ООПТ федерального значения, что позволит взять под охрану ключевые группировки снежного барса и аргали (он же горный баран архар, один из основных кормовых объектов ирбиса) на хребте Чихачева и обеспечит экологический коридор для алтайских и саянских очагов обитания снежного барса на периферии ареала с основным популяционным ядром в Монголии.

Ареал обитания ирбиса и плотность обитания в монгольской части горного массива намного больше, чем в алтайской. Их численность на территории Монголии, по недавним отчетам представителей монгольской стороны, составляет более тысячи особей. По мнению Дениса Маликова, причиной этого является не только площадь пригодных мест обитания снежных барсов за пределами России, но и в разы большая их плотность на единицу монгольской или китайской территории. Одна из причин такого успеха — очень жесткий режим контроля охоты на копытных в охотных хозяйствах: охотника на заграничных горных территориях сопровождает егерь и контролирует отстрел каждого животного.

Пристальный контроль за охотниками на монгольских территориях и полный запрет охоты в Китае увеличил численность полорогих горных баранов аргали до нескольких десятков тысяч особей. Архары в Монголии даже не являются запрещенными к охоте, но ежегодно на их отстрел туристам выдают не более десяти лицензий, и благодаря контролируемому режиму охоты эти животные успевают восстановить свою численность и служат хорошим источником питания для ирбисов.

Опыт с историей создания национального парка «Сайлюгемский» показал, что уничтожить редкий исчезающий вид можно намного быстрее, чем восстановить его численность. В России осталось всего несколько десятков снежных барсов, и они до сих пор живы только благодаря усилиям сотрудников ООПТ. Хочется верить, что государство услышит этих людей и пойдет навстречу их пожеланиям, чтобы потом не пришлось спускать в нашей стране флаг ирбиса.

Экспертиза По оценкам экспертов, во всем мире на территории 12 государств обитают от 4 тыс. до 6 тыс. особей снежных барсов: их можно встретить в горах Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Во всех этих странах данный вид крупных кошек включен в Красную книгу и считается исчезающим. В этом году к Международному дню снежного барса, который отмечается 23 октября, издательство Elsevier (Великобритания) выпустило второе издание книги «Снежные барсы» — фундаментального обзора биологии, экологии и сохранения этого вида. В книгу вошли последние результаты широкомасштабных исследований и природоохранных проектов, результаты исследований в области генетики, а также данные с фотоловушек и даже со спутников. Динамика распространения ирбисов обновлена для всех 12 стран мира, где обитает снежный барс. Описаны и угрозы ирбису от человека, включая незаконную торговлю, и природоохранные решения для устранения этих угроз.

Мария Роговая