Саудиты берутся за биты

Власти Саудовской Аравии выразили заинтересованность в приобретении крупной доли в крупнейшем чемпионате по крикету — Индийской премьер-лиге (IPL). Как сообщает Bloomberg, саудиты готовы вложить в турнир, потенциальную полную стоимость которого они оценили во внушительные $30 млрд, $5 млрд. Несмотря на то что популярностью крикет пользуется далеко не во всем мире, в плане финансов он может дать фору многим куда более раскрученным видам спорта. По объему генерируемых доходов IPL уже вторая в мире и уступает только Национальной футбольной лиге (NFL, американский футбол).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aijaz Rahi / AP Фото: Aijaz Rahi / AP

Власти Саудовской Аравии продолжают курс на спортивную экспансию по всем доступным направлениям. Напомним, на этой неделе Международная федерация футбола, FIFA, объявила, что чемпионат мира 2034 года пройдет именно в Саудовской Аравии. Ранее много шума наделала активность саудовских футбольных клубов на трансферном рынке. На покупку звезд саудовские команды за одно только лето 2023 года потратили более $800 млн, показав третий результат в мире. Если сделать еще шаг назад, то можно вспомнить, что саудовский государственный инвестфонд Public Investment Fund (PIF) фактически взял под контроль крупнейшую гольф-структуру мира — Ассоциацию гольфистов-профессионалов, PGA. Можно вспомнить и о том, что именно PIF принадлежит клуб Английской премьер лиги «Ньюкасл», или о том, что Саудовская Аравия уже несколько лет является местом проведения самого крупного ралли-рейда мира — «Дакар». Отметим, что, согласно подсчетам The Guardian, только за два последних года Саудовская Аравия потратила на экспансию в спорте более $6 млрд.

Теперь, похоже, власти этой страны готовы взяться за крикет. Как сообщает Bloomberg, еще в сентябре в ходе визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Индию его советники провели переговоры с представителями правительства этой страны. На них обсуждалась возможность преобразования Индийской премьер-лиги в холдинговую компанию (на данный момент IPL находится под юрисдикцией Индийского совета по контролю за крикетом) с последующим выкупом саудовской стороной значительной доли в предприятии.

Источники Bloomberg говорят о намерении саудитов вложить на первом этапе $5 млрд. Стоимость всей IPL после преобразований они оценивают в $30 млрд.

При этом есть планы обеспечить лиге международную экспансию, что естественным образом приведет к повышению ее стоимости.

Отметим, что крикет не может похвастать такой же географией популярности как, скажем, футбол или баскетбол, но при этом генерирует очень серьезные доходы. По этому показателю IPL уступает только NFL. Американская лига ежегодно получает около $18 млрд дохода, а IPL — почти $12 млрд, опережая и Главную лигу бейсбола, MLB, собирающую $10,3 млрд, и Национальную баскетбольную ассоциацию, NBA, с показателем $10 млрд. На втором месте в мире IPL и по суммам, которые телекомпании платят лиге за права на трансляции одного матча. Средняя стоимость показа одной игры IPL для телекомпаний превышает $15 млн. Это всего на $2 млн меньше рекордного показателя, которого добилась NFL.

Арнольд Кабанов