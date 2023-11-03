Белорецкую ЦРБ обязали платить фельдшерам повышенный оклад за двойную работу

Белорецкий межрайонный суд Башкирии обязал местную центральную районную больницу выплачивать фельдшерам скорой помощи за работу в неукомплектованных бригадах двойной оклад. Кроме этого, суд постановил взыскать с медучреждения в пользу 12 сотрудников в общей сложности 165,7 тыс. руб., недоплаченных им с декабря 2022 по июнь 2023 года.

Иск заявил межрайонный прокурор. Проверка, проведенная надзорным ведомством по обращению лидера профсоюзов медиков, установила, что больница нарушает трудовое законодательство, в частности, — недоплачивает фельдшерам за сверхурочную работу. Опрошенные в суде медики заявили, что работодатель оформляет договоры с сотрудниками и начисляет им зарплату «на свое усмотрение, а местами посредством самоуправства», втягивая сотрудников в судебные разбирательства.

Представитель работодателя в суде заявил, что труд медиков оплачивается в соответствии с трудовым законодателем. Привлеченные в качестве свидетелей сотрудники не из числа истцов сообщили, что не имеют претензий к руководству.

Суд пришел к выводу, что требования прокуратуры к больнице подлежат удовлетворению, так как доплата за работу в неполной бригаде в размере 50% была установлена работодателем без согласия фельдшеров.

Прокурор также просил суд обязать Белорецкую ЦРБ заключить с фельдшерами дополнительные соглашения об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, обеспечить комплектность фельдшерских выездных бригад скорой помощи и оформить ряд документов, касающихся трудовых отношений — в удовлетворении этих требований было отказано.

Наталья Балыкова

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