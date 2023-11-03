Сбербанк открыл возможность пополнения счета Steam

Пользователи Сбербанка получили возможность оплачивать кошелек цифрового магазина дистрибуции видеоигр Steam. Работает новая функция только с аккаунтами, зарегистрированными в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пополнить кошелек можно на фиксированные суммы от $5 до $50 через сайт «Сбербанк Онлайн» и мобильное приложение. Пользователи поначалу сообщали, что получалось оплатить кошелек также с российскими и казахскими аккаунтами, однако на настоящий момент эта функция недоступна.

Steam закрыл возможность пополнять баланс кошелька и оплачивать покупки картами российских банков в марте 2022 года из-за спецоперации России на Украине. Часть западных компаний также отказалась продавать свои игры на территории РФ.

Ранее Steam объявил, что с 20 ноября уберет возможность покупать игры в Аргентине и Турции в местных валютах. Вместо этого пользователи смогут покупать игры в долларах США.

Евгений Федуненко