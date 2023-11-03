На строительство комплекса гребного слалома в Уфе выделили еще 454 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии (УКС) ищет подрядчика строительства первой очереди комплекса гребного слалома в Уфе. Начальная максимальная цена договора составляет 454,4 млн руб., следует из материалов портала госзакупок. Контракт финансируется из республиканского бюджета. Комплекс сооружений для гребного слалома возводится на озере Теплом в микрорайоне Инорс.

Подрядчик должен устроить подпорные стены, трибуны и выполнить берегоукрепление, возвести вспомогательные здания, автомобильный мост, установить спортивное оборудование, протянуть линии связи, освещение и наружные сети канализации, а также благоустроить территорию и установить малые архитектурные формы. Завершить работы необходимо до 20 декабря текущего года.

В феврале 2022 года УКС заключил контракт на строительство первой очереди комплекса с ООО «Корунд». Компания предложила выполнить работы за 309 млн руб., впоследствии сумма была увеличена до 344 млн руб. В настоящее время контракт исполнен и оплачен заказчиком.

Наталья Балыкова

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