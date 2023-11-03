Жительница Железногорска украла прибор для контроля ограничения свободы

Необычную кражу раскрыли красноярские полицейские. Как рассказали в пресс-службе краевого главка МВД, в полицию ЗАТО Железногорска обратилась 56-летняя женщина, которая сообщила, что у нее похитили сотовый телефон и устройство для контроля ограничения свободы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, наказание — до двух лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Виноградова, Коммерсантъ Фото: Анна Виноградова, Коммерсантъ

Как выяснилось, заявительница ранее была судима и приговорена к наказанию в виде ограничения свободы. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели ей на щиколотку браслет и передали прибор стоимостью 25 тыс. руб., который подает сигнал в случае нарушения условий, установленных судом.

Расследуя дело о краже устройства, полиция задержала случайную знакомую заявительницы, у которой они накануне выпивали. После застолья потерпевшая отправилась домой, а хозяйка квартиры обнаружила чужой телефон и «непонятный прибор», решив оставить гаджеты себе. «В хозяйстве пригодится», — сказала она допрашивавшим ее следователям. Свою вину ранее женщина признала, похищенные вещи у нее изъяли.

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Илья Николаев