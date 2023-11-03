Бастрыкин проконтролирует дело москвички, привязавшей ремнями сына в Сочи

Дело жительницы Москвы, привязавшей двухлетнего сына ремнями для совершения «ритуального обряда» в Сочи, взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщает пресс-служба ведомства, главе СКР в ближайшее время будет представлен доклад о ходе проверки по факту происшествия с ребенком.

Как сообщалось ранее, в октябре 23-летняя жительница Москвы приехала вместе с сыном на отдых в Сочи. 1 ноября в полицию обратился ее гражданский муж, который сообщил, что женщина перестала выходить с ним на связь. Он предположил, что она может навредить ребенку, поскольку состоит в секте.

Прибывшие в номер отеля, где проживала мать с сыном, сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что женщина замотала ребенка в постельное белье, перевязала его ремнями к кровати, подожгла свечи и капала ему на голову растопленным воском. «Ритуальный обряд» с двухлетним сыном она снимала на видео.

Следователи организовали проверку, в рамках которой решается вопрос о назначении психолого-психиатрической экспертизы. Сейчас мать ребенка помещена в психоневрологический диспансер, ребенок находится в детской больнице. При осмотре мальчика внешних повреждений на его теле не обнаружили.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram