Россия выделила Таджикистану 250 млн руб. на борьбу с наркотиками

Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана заключило соглашение о сотрудничестве с МВД России, рассчитанное на 2023-2025 годы. В рамках соглашения, Россия выделила Таджикистану 250 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в центральноазиатской республике.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на 78-й сессии Генассамблеи ООН, прошедшей в сентябре, заявлял, что в республике фиксируют рост контрабанды наркотиков из Афганистана. По его словам, с начала года таджикистанские силовики изъяли более 10 т наркотиков на афганской границе.

Таджикистанская сторона также сообщала о росте террористической опасности на границе с Афганистаном в ходе встречи, посвященной ситуации в контролируемой талибами («Талибан» — террористическое движение, запрещенное в РФ) стране. Она прошла в Казани в конце сентября.

Эрдни Кагалтынов