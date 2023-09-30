Каждый со своим Афганистаном

В Казани в пятницу встретились участники «московского формата» по Афганистану. Представлены были не только региональные державы, но и сами талибы в лице главы МИДа Амир Хана Моттаки. Встреча, состоявшаяся через три дня после заседания Совбеза ООН по той же проблематике, показала: РФ и страны Запада совсем по-разному расставляют приоритеты и акценты в том, что касается режима талибов. Москва, в частности, намерена развивать с Кабулом «взаимодействие в области изменения климата, образования, торговли, сельского хозяйства, промышленности и спорта». На Западе же говорят по большей части о критической ситуации с правами человека (в первую очередь женщин) в талибском Афганистане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегаты из Афганистана во главе с Амир Ханом Моттаки (второй справа) попытались убедить участников казанской встречи, что талибы рады любым инвесторам — при условии, что они уважают традиционные афганские порядки и ценности

Фото: Владимир Антонов , Коммерсантъ Делегаты из Афганистана во главе с Амир Ханом Моттаки (второй справа) попытались убедить участников казанской встречи, что талибы рады любым инвесторам — при условии, что они уважают традиционные афганские порядки и ценности

Фото: Владимир Антонов , Коммерсантъ

Афганистан по-казански

Пятое заседание участников «московского формата» по Афганистану было решено провести в Казани. Еще одной особенностью стало то, что во встрече (помимо представителей РФ, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана) приняли участие гости (представители Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции) и талибы — делегация во главе с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки. На прошлой встрече в ноябре 2022 года представителей «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) не было.

Амир Хан Моттаки по полной воспользовался возможностью донести до мира мысли о том, что с афганским руководством можно и нужно сотрудничать. «Основываясь на нашей экономически ориентированной внешней политике, мы готовы предоставить все необходимое для (улучшения.— “Ъ”) регионального взаимодействия»,— заявил он, особо упомянув сельское хозяйство, горнодобывающую отрасль, энергетику и проект строительства железной дороги, «которая свяжет весь регион через Афганистан».

Спецпредставитель президента РФ по афганской проблематике Замир Кабулов, выступая на казанской встрече, назвал «развитие торгово-экономических связей приоритетом в двусторонних контактах и в более широком региональном контексте». Он обратил внимание на проект «международного транспортного коридора Север—Юг и его восточную ветвь», а также на идею транспортного маршрута Россия (Оренбургская область)—Казахстан—Узбекистан—Афганистан—Пакистан.

Намерение российского руководства развивать взаимодействие с талибами продемонстрировала состоявшаяся 27 сентября в Москве встреча Амир Хана Моттаки со спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Как написал позднее в соцсети X представитель афганского МИДа Абдул Кахар Балхи, участники встречи отметили «взаимодействие в области изменения климата, образования, торговли, сельского хозяйства, промышленности и спорта».

Так же настроены и другие участники «московского формата». Так, представитель Узбекистана Исматулла Иргашев, выступая в Казани, поддержал реализацию в Афганистане крупных транспортных и энергетических проектов (например, строительство ЛЭП Сурхан—Пули-Хумри). В том же духе высказался и таджикский участник встречи Шараф Рахими. По его словам, республика, «реализуя большинство своих инфраструктурных национальных и региональных проектов в энергетическом секторе, развивая транспортное коммуникационное сообщение и электростанции, одновременно стремится обеспечить благоприятные условия для восстановления и стабилизации социальной и экономической жизни в братском Афганистане».

Между тем все подобные разговоры неизбежно натыкаются на проблему с безопасностью. Амир Хан Моттаки заверил собравшихся: талибы выполнили обещание не допустить возникновения угрозы безопасности региона. Но с этим были согласны не все. Так, Шараф Рахими рассказал о «тревожных тенденциях» (в частности, обстрелах территории Таджикистана) и «тесной связи» преступных группировок в Горно-Бадахшанской автономной области с «террористами и наркопреступниками в Афганистане». Беспокойно и на границе с Пакистаном. Как раз в пятницу в республику с афганской территории попыталась проникнуть группа боевиков. Три исламиста были ликвидированы, при этом погибли не менее четырех пакистанских военных.

Один из аспектов проблемы с безопасностью — наркопреступность. Участники казанской встречи признали, что талибы пытаются решить проблему — уничтожают лаборатории, выжигают поля с опиумным маком, арестовывают производителей и распространителей. Но в корне изменить ситуацию не удается. Более того, растет производство синтетических наркотиков. Как следует из сентябрьского доклада Управления ООН по наркотикам и преступности, оборот метамфетамина в Афганистане и соседних странах вырос с 2,5 тонны в 2017 году до 29,7 тонны в 2021-м.

О том, кто несет за все это основную ответственность, участники «московского формата» не спорили. В послании к ним глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: страны НАТО должны «в полной мере признать ответственность за печальные итоги своего двадцатилетнего военного присутствия в Афганистане». Китайский дипломат Юэ Сяоюн такой подход поддержал, назвав «20 лет американской и натовской оккупации» основной причиной «тех разрушений и страданий афганского народа, которые мы наблюдаем по сей день». В свою очередь, Амир Хан Моттаки заверил: «Главный корень кризиса (в Афганистане.— “Ъ”) был в применении к нашим внутренним проблемам иностранных версий, моделей и порядков, игнорировавших нашу географию, историю, культуру, религиозные и социальные ценности».

Взгляд из Нью-Йорка

Тех, кто «насаждал иностранные модели и порядки», в Казань не приглашали. Зато у них была возможность поделиться наболевшим на другой площадке: во вторник заседание по Афганистану прошло в Совбезе ООН.

Тон дискуссиям задала глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Роза Отунбаева. Она подробно рассказала о ситуации с правами человека в Афганистане, отметив: талибы издали уже более полусотни указов, ущемляющих права женщин. Речь и о невозможности работы в органах власти, и о запрете на посещение развлекательных и спортивных учреждений, и о лишении доступа к среднему и высшему образованию. Впрочем, в уязвимом положении находятся не только женщины. Госпожа Отунбаева рассказала о несоблюдении талибами обещаний по амнистии бывших чиновников и военных, о жестоком обращении с задержанными, о многих других случаях нарушений прав человека.

Тему развила заместитель генсека ООН Сима Сами Бахус. Сославшись на недавний доклад МООНСА, основанный на более чем 500 интервью с афганскими женщинами, она рассказала: 46% респонденток считают, что легитимность «Талибана» нельзя признавать «ни при каких обстоятельствах». 50% не исключают такой вариант, но только после того, как талибы прекратят нарушать права женщин. По мнению Симы Сами Бахус, речь сейчас идет о «гендерном апартеиде» и именно через призму этой темы должны рассматриваться все остальные афганские вопросы.

Как бы заочно отвечая Симе Сами Бахус, Замир Кабулов в пятницу заявил: «Внерегиональные государства предпочитают фокусироваться исключительно на гендерных вопросах афганской проблемы и, по сути, игнорируют важнейшие социально-экономические проблемы, с которыми столкнулась страна». В том же духе во вторник выступила в ООН заместитель постпреда РФ Анна Евстигнеева. Среди прочего она назвала коллапс Афганистана непосредственным следствием «развязанной Вашингтоном» войны. Напомнила о «позорном бегстве» войск США и НАТО после прихода талибов. Дала понять, что Афганистан был для Соединенных Штатов площадкой для испытания различных видов вооружений и местом отмывания миллиардов долларов. Заверила, что террористам в Афганистане, с которыми борются талибы, «оказывают поддержку извне, в том числе со стороны иностранных спецслужб».

Такой подход в Совбезе ООН поддержал разве что постпред КНР Чжан Цзюнь. Он призвал развитые страны не использовать гуманитарную помощь в качестве инструмента давления и назвал «новой формой грабежа» заморозку Вашингтоном резервов Центробанка Афганистана на сумму $7 млрд. А вот остальные участники заседания Совбеза били тревогу насчет установленных талибами «средневековых ретроградных драконовских правил» (так высказался постпред Албании Ферит Ходжа) и призывали усилить давление на Кабул.

Присутствовал на заседании Совбеза и представитель Афганистана Насир Ахмад Фаик. Он тоже признал, что ситуация в стране резко ухудшилась, причем сразу в гуманитарной, правозащитной, социальной, политической сферах и в области безопасности. Рассказал, что 97% населения живет в нищете, а две трети борются за выживание. Поведал, что культурное наследие Афганистана душат со всех сторон, а попытки художественного самовыражения подавляются. Столь резкие заявления не удивительны, если помнить, что Насир Ахмад Фаик — представитель прежнего Афганистана, давно ушедшего в прошлое. Талибов к работе в структурах ООН до сих пор не допускают.

Павел Тарасенко