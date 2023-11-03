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Коммерсантъ FM
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Кабмин одобрил правила обращения депозитарных расписок для компаний, меняющих юрисдикцию

Правительство утвердило правила для обращения за рубежом депозитарных расписок (DR) на акции компаний, переезжающих в российские специальные административные районы (САР). В августе правительство приняло закон, согласно которому обращение DR на акции таких компаний должно прекратиться сразу после регистрации компании в САР, но возможны исключения, предусмотренные правительственной комиссией.

Согласно постановлению, чтобы добиться такого исключения, компания должна направить соответствующую просьбу в Минфин РФ не позднее 45 дней до регистрации международной компании в САР. После этого Минфин запросит мнение у профильного для будущей компании ведомства, а затем правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций будет принимать решение в индивидуальном порядке.

4 августа были приняты поправки, которые позволят регистрировать международные компании на территории САР путем инкорпорации, то есть создания иностранным учредителем новой компании в «русских офшорах». Поправки были разработаны для перевода активов иностранных компаний, регистрация которых в российской юрисдикции невозможна или затруднена из-за санкций. Обязательным условием при таком способе смены юрисдикции является передача МК своих активов в течение года. МК должна передать активы, имевшиеся на момент ее регистрации.

Подробнее — в публикации «Ъ» «К "русским офшорам" проложат новый путь».

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