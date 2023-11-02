Минфин США ввел санкции против IT-компании «СиСофт Девелопмент»

Новый, 12-й пакет санкций включил в себя ограничения против нескольких российских технологических компаний. Так, под санкции попала «СиСофт Девелопмент» (АО «СиСофт Девелопмент») — разработчик программного обеспечения для автоматизированного проектирования в области машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и т. д. Входит в группу компаний «СиСофт». Группа поставляет рынку решения таких игроков, как Siemens, Dassault Systemes и др.

Компания разработала и успешно внедряет программное обеспечение мирового уровня, десятки тысяч российских инженеров продолжают проектировать и строить заводы, школы, больницы, жилье и многое другое с использованием данного софта, сообщил «Ъ» исполнительный и технический директор «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа. «Санкции против нас — это бессильная злоба и обида за потерю рынка крупнейшими компаниями США и отсутствие существенных отрицательных последствий от санкций для наших проектов строительства»,— отметил он.

Татьяна Исакова