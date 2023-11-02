Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин США ввел санкции против IT-компании «СиСофт Девелопмент»

Новый, 12-й пакет санкций включил в себя ограничения против нескольких российских технологических компаний. Так, под санкции попала «СиСофт Девелопмент» (АО «СиСофт Девелопмент») — разработчик программного обеспечения для автоматизированного проектирования в области машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и т. д. Входит в группу компаний «СиСофт». Группа поставляет рынку решения таких игроков, как Siemens, Dassault Systemes и др.

Компания разработала и успешно внедряет программное обеспечение мирового уровня, десятки тысяч российских инженеров продолжают проектировать и строить заводы, школы, больницы, жилье и многое другое с использованием данного софта, сообщил «Ъ» исполнительный и технический директор «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа. «Санкции против нас — это бессильная злоба и обида за потерю рынка крупнейшими компаниями США и отсутствие существенных отрицательных последствий от санкций для наших проектов строительства»,— отметил он.

Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...