Гендиректор крупнейшего дорожного подрядчика Башкирии задержан по обвинению в мошенничестве

Гендиректор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, генеральный директор ООО «Киви» Ирек Шарипов и его заместитель Ришат Самматов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение предъявил третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии. Обвиняемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Юланов в 2021 году

Фото: Башкиравтодор Ильдар Юланов в 2021 году

Фото: Башкиравтодор

Как сообщила пресс-служба республиканского управления СКР, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» «Башкиравтодор» и «Киви» заключили договоры о перевозке инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции дороги Бирск—Тастуба—Сатка в Караидельском районе Башкирии. Обвиняемые, вступив в преступный сговор, организовали изготовление подложных товарно-транспортных накладных о якобы оказанных услугах по перевозке, которые были приняты и оплачены заказчиком без проверки их фактического исполнения. Полученные 91 млн руб. предполагаемые сообщники похитили и потратили по своему усмотрению. В результате бюджету «Башкиравтодора» был причинен ущерб на эту сумму.

По месту работы и жительства обвиняемых проведены обыски, изъяты документы, технические устройства, ценные предметы, наличные на общую сумму более 4,5 млн руб., два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 дорогостоящих брендовых часов.

ООО «Киви» зарегистрировано в 2021 году в Уфе. Принадлежит Юнысу Фаррахову. В 2022 году выручка составила 948,6 млн руб., чистая прибыль — 104,7 млн руб.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений республики, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году при выручке 11,1 млрд руб. чистая прибыль компании составила 29 млн руб.

Влада Шипилова, Уфа