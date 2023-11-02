Гендиректор крупнейшего дорожного подрядчика Башкирии задержан по обвинению в мошенничестве
Гендиректор «Башкиравтодора» задержан по обвинению в мошенничестве
Гендиректор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, генеральный директор ООО «Киви» Ирек Шарипов и его заместитель Ришат Самматов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение предъявил третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии. Обвиняемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ильдар Юланов в 2021 году
Фото: Башкиравтодор
Как сообщила пресс-служба республиканского управления СКР, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» «Башкиравтодор» и «Киви» заключили договоры о перевозке инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции дороги Бирск—Тастуба—Сатка в Караидельском районе Башкирии. Обвиняемые, вступив в преступный сговор, организовали изготовление подложных товарно-транспортных накладных о якобы оказанных услугах по перевозке, которые были приняты и оплачены заказчиком без проверки их фактического исполнения. Полученные 91 млн руб. предполагаемые сообщники похитили и потратили по своему усмотрению. В результате бюджету «Башкиравтодора» был причинен ущерб на эту сумму.
По месту работы и жительства обвиняемых проведены обыски, изъяты документы, технические устройства, ценные предметы, наличные на общую сумму более 4,5 млн руб., два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 дорогостоящих брендовых часов.
ООО «Киви» зарегистрировано в 2021 году в Уфе. Принадлежит Юнысу Фаррахову. В 2022 году выручка составила 948,6 млн руб., чистая прибыль — 104,7 млн руб.
АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений республики, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году при выручке 11,1 млрд руб. чистая прибыль компании составила 29 млн руб.