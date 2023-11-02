Профессиональные СМИ обвиняют разработчиков чат-ботов в незаконном использовании контента

Профессиональное объединение News Media Alliance, представляющее почти 2 тыс. газет и новостных ресурсов из США и Канады, выступило с критикой в адрес технологических компаний, занимающихся созданием чат-ботов. В своем докладе эксперты News Media Alliance указывают, что для обучения чат-ботов разработчики, такие как OpenAI и Google, используют материалы прессы, однако не заключают лицензионных соглашений с издателями и не платят им за использование контента.

Авторы доклада отмечают, что разработчики «незаконно копировали и использовали контент новостных ресурсов, журналов и цифровых медиа для обучения» чат-ботов. Причем настраивали алгоритмы таким образом, что чат-бот больше доверял информации, опубликованной в авторитетных изданиях, чем материалам, появляющимся еще где-то на просторах интернета. По словам генерального директора News Media Alliance Даниэля Коффи, это свидетельствует о том, что разработчики «признают нашу уникальность и значение, но при этом большинство из них не получают необходимых разрешений в рамках лицензионных соглашений и не оплачивают использование контента». И такое отношение к качественному, созданному людьми контенту, по мнению экспертов, вредит не только издателям, но и подрывает доверие к самим моделям искусственного интеллекта.

Некоторые издатели уже начали принимать меры для защиты своего контента от такого использования. Так, в августе по меньшей мере 535 новостных компаний поставили блокировку, не позволяющую собирать их контент и использовать его для обучения ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Между тем, как отмечают в News Media Alliance, это защищает контент только от новых попыток извлечь данные с их сайтов, но не решает проблему защиты того контента, который уже был взят разработчиками. Для решения этой проблемы авторы доклада составили ряд рекомендаций для издателей. В их числе — подключение к процессу урегулирования проблемы американского Бюро защиты авторских прав, разработка новых моделей лицензирования контента, принятие соответствующих законодательных актов и т. п.

Алена Миклашевская