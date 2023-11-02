Иван Ефанов покинул пост главы департамента цифровизации администрации самарского губернатора

Иван Ефанов покинул пост главы департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее чиновник занимал должность замминистра строительства Самарской области, а также работал и.о. главы областного министерства имущественных отношений. Иван Ефанов является сыном бывшего судьи Александра Ефанова.

Александр Ефанов был назначен председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции в 2018 году. До этого с июля 2005 года работал в должности главы Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. Ранее, с 1996 по 2005 годы, был председателем Самарского гарнизонного военного суда.

В мае текущего года Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) решила досрочно прекратить полномочия судьи председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Также его лишили первого квалификационного класса. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа Александром Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.

Евгений Чернов