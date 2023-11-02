Дворец самбо в Краснодаре планируют открыть в начале 2024 года

Закончить строительство Дворца самбо в краснодарском «Городе спорта» планируют до конца года. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в эксплуатацию объект будет введен в начале следующего года.

Сейчас спортобъект готов на 70%. По словам замглавы региона Сергея Власова, его возводят без отставаний от графика.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил в срок завершить строительство дворца и передать его спортсменам. Глава Кубани отметил, что объект сможет принимать соревнования международного уровня и даст дополнительный импульс развитию самбо.

Кластер «Город спорта» расположен в северной части Краснодара. В нем уже работают комплексы «Баскет-Холл», «Ледовый дворец», «Дворец водных видов спорта» и учебно-тренировочные залы «Чемпион». В будущем там построят Дворец гимнастических видов спорта и легкой атлетики, школу-интернат и другие объекты.

В Краснодаре уже на 16% готов батутный центр. Подрядчики завершили устройство фундамента основного здания. В крае батутным спортом, по словам господина Кондратьева, занимаются около 4 тыс. человек, 48 кубанских батутистов входят в состав национальной сборной.

Татьяна Ручкина

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