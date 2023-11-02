Трассу из Москвы до Тюмени переименовали в М-12 «Восток»

Федеральную трассу М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень переименовали в М-12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, изначально трасса М-12 должна была идти только до Екатеринбурга, однако в 2021 году президент Владимир Путин предложил продлить ее до Тюмени. По итогу было принято решение включить в состав автомагистрали дорогу Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

Трассы М-12 «Восток» обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. В декабре прошлого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что работы по строительству участка федеральной трассы М-12 до Тюмени будут завершены до конца 2024 года.

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