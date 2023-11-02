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Коммерсантъ FM
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Песков: Кремль поддерживает Меликова в намерении наказать участников беспорядков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-колла сказал, что глава Дагестана Сергей Меликов занимается наведением порядка в своем регионе и Кремль поддерживает его намерение наказать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«Разумеется»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле действия главы Дагестана. «Это глава региона, это его прерогатива. Собственно, он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента»,— добавил пресс-секретарь.

На региональном заседании 31 октября Сергей Меликов назвал участников беспорядков «трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения». Он также заявил, что к ответственности привлекут организаторов беспорядков и их активных участников: тех, кто ломал ворота, громил витрины и пытался перевернуть полицейскую машину. При этом, по его словам, никто не будет «гоняться за ведьмами».

В рамках уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы после прибытия рейса из Израиля были задержаны 83 человека. 15 участников беспорядков арестовали на срок от трех до десяти суток, еще двоим назначили исправительные работы.

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «К беспорядкам подошли по статье КоАП».

Анастасия Ларина

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