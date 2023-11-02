Гладков подтвердил нехватку операционных из-за спецоперации

Во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте» местная жительница попросила его пересмотреть маршрутизацию пациентов в системе здравоохранения, которая допускает транспортировку людей для лечения из Белгорода в районы. Глава региона констатировал, что система уже пересмотрена, но есть нехватка операционных из-за специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Недавно вы говорили, что скорые помощи не должны возить белгородцев в другие города и районные центры,— напомнила жительница Белгорода Ирина Калинина.— То ли мы вас не поняли, то ли Иконников (министр здравоохранения региона.— ''Ъ'') с вами не согласен. Как возили, так и возят в Томаровку, Корочу, Прохоровку. Больные бояться вызвать скорую помощь, опасаясь, что их увезут неизвестно куда». Женщина попросила господина Гладкова изменить приказ о маршрутизации пациентов.

Глава региона отметил, что в рамках помощи жителям областного центра с терапевтическими заболеваниями ситуация исправлена, медицинская помощь им оказывается на территории Белгорода. По ситуации с хирургическими заболеваниями власти изменить положение дел пока не могут. «Не хватает операционных. В том числе по причине специальной военной операции. Если можно, не буду давать дальнейшие комментарии, проблема с операционными есть»,— объяснил господин Гладков.

По словам чиновника, со следующего года на базе одной из больниц Белгорода начнется строительство больницы скорой медицинской помощи. После этого ситуация изменится. «Конечно, этого долго ждать, и мы будем принимать меры, но вот по хирургии быстро все не решится»,— резюмировал Вячеслав Гладков.

Сергей Толмачев, Воронеж