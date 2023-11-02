В двух населенных пунктах Кубани 1 ноября побиты температурные рекорды

Месячный максимум за всю историю метеонаблюдений обновлен в двух кубанских муниципалитетах – станице Отрадной и Горячем Ключе. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на начальника отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлану Попову.

«В Горячем Ключе зафиксировано +30,1 градуса, в Отрадной термометры показали +28,3», — сообщила она.

Также рекорд дня был побит 1 ноября в Краснодаре, где воздух прогрелся до +27,3 градуса. Предыдущий максимум — +25,9 градуса — был установлен несколько десятилетий назад.

По данным Светланы Поповой, в ближайшие стуки в Краснодарский край придет похолодание, но продлится оно недолго. В выходные после обильных дождей вернется тепло: термометры покажут от +20 до +25 градусов, местами возможно до +27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ждет жителей и гостей Краснодарского края в День народного единства, 4 ноября. По его данным, в праздничный день температура воздуха будет выше нормы на 4-5 градусов и достигнет +17…+21.

Наталья Решетняк

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