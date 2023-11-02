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Коммерсантъ FM
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Зеленский назначил главу управления разведки Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дениса Цяцкуна начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины. Документ опубликован на сайте главы государства, он датирован 1 ноября.

Господин Цяцкун, как утверждает «24 Канал», участвовал в боях под Луганском в 2014 году. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалью «За военную службу Украине». Как пишет «РБК-Украина», по данным на 2021 год работал начальником управления внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы.

Разведуправление Госпогранслужбы Украины проводит «разведывательную деятельность в сферах пограничной и иммиграционной политики, а также в других сферах, касающихся вопросов защиты государственной границы Украины и ее суверенных прав в исключительной (морской) экономической зоне», говорится на сайте Госпогранслужбы. На сайте и в СМИ не уточняется, кто возглавлял управление до господина Цяцкуна.

Леонид Уварчев

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