Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что с начала военной операции РФ на Украине власти ФРГ потратили €4,2 млрд на оказание военной помощи Киеву.

«Общая стоимость направленных на Украину с начала СВО вооружений по состоянию на сентябрь 2023 года составила 4,2 млрд евро»,— сообщил российский дипломат в интервью газете «Известия». По словам господина Нечаева, соответствующие данные он получил из информации, предоставленной немецким правительством.

Он отметил, что Берлин не ограничивается финансированием одних лишь военных поставок Украине, но и оказывает иную финансовую помощь украинским властям. Если сложить все статьи расходов, связанные с Украиной, то с 24 февраля 2023 года ФРГ направила Киеву уже более €24 млрд, подчеркнул Сергей Нечаев. Посол РФ в Германии отметил, что финансирование Украины и санкционную политику в отношении Москвы поддерживают «далеко не все политические силы Германии» и далеко не все немцы.

Александр Кислов