81,52 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в октябре, сообщил Минфин. В сравнении с сентябрем ($83,1) цена немного снизилась после четырех месяцев роста, но все равно заметно превышает потолок в $60, установленный в отношении российской нефти. По итогам десяти месяцев стоимость Urals сложилась в размере $61,84 за баррель, что все еще ниже заложенных в бюджет $70,1. Чтобы снизить потери бюджета, была введена возможность считать нефтяные налоги не из цены Urals, а исходя из котировки North Sea Dated, уменьшенной на фиксированный дисконт. С сентября его размер составляет $20. Однако этого вновь не понадобится: цена North Sea Dated в октябре составила $91,09 (фактический дисконт — $9,57).