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Коммерсантъ FM
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Минюст США: четверо россиян арестованы за экспорт товаров двойного назначения

Министерство юстиции США сообщило об аресте в стране четырех россиян, которые обвиняются в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. По данным ведомства, в РФ эти товары используются в военных целях.

«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в Россию»,— говорится в официальном сообщении американского Минюста.

Согласно материалам дела, арестованные россияне незаконно продали и отправили в Россию «микросхемы, полупроводники и другие другую микроэлектронику» на общую сумму в $7 млн. Эти товары в РФ экспортировать запрещено в рамках антироссийских санкций. По версии американского Минюста, в России полученных от россиян товары использовались «представителями Вооруженных сил на поле боя на Украине». Как уточняют в ведомстве, микросхемы и полупроводники, отправленные в РФ, являются компонентами «высокоточного оружия».

18 сентября Минюст США сообщал об аресте в Соединенных Штатах 51-летнего россиянина Максима Марченко. Его обвиняют в «заговоре с целью обмана США», который выражался в закупке микроэлектроники двойного назначения в обход антироссийских санкций. Максиму Марченко, если его вина будет доказана в судебном порядке, грозит тюремное заключение сроком на 100 лет.

Александр Кислов

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