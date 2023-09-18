Минюст США сообщил о задержании россиянина по обвинению в обходе санкций

Минюст США сообщил сообщил об аресте в Соединенных Штатах 51-летнего россиянина Максима Марченко. Его обвиняют в «заговоре с целью обмана США», который выражался в закупке микроэлектроники двойного назначения в обход антироссийских санкций.

Как утверждают в американском Минюсте, господин Марченко вместе с двумя своими подельниками через подставные компании закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы в приборах ночного видения или оптических прицелах.

Помимо этого, также господину Марченко вменяют еще несколько преступлений: контрабанду, отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств связи. Расследованием дела в отношении россиянина занимаются Федеральное бюро расследований и министерство торговли США. Сейчас гражданин РФ по решению суда находится под стражей. Признает ли он свою вину, не уточняется.

Представители Минюста США уточняют, что Максиму Марченко, если его вина будет доказана в судебном порядке, в совокупности грозит тюремное заключение сроком на 100 лет.

Александр Кислов