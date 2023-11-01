Слова депутата Госдумы Гурулева об уничтожении 20% россиян проверит прокуратура

Московская прокуратура проверит высказывания депутата Государственной думы от фракции «Единая Россия» Андрея Гурулева об уничтожении граждан России, которые не разделяют политику власти. Член Законодательного собрания Санкт-Петербурга («Яблоко») Борис Вишневский разместил ответ на его обращение об инициировании проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В своем письме к Генпрокурору Игорю Краснову петербургский депутат попросил обратить внимание на слова депутата нижней палаты парламента России. В ответ заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействиях экстремизму и терроризму Алексей Жафяров указал, что обращение господина Вишневского по даче правовой оценки словам Гурулева рассмотрено.

«В соответствии с п. п. 3.2., 3.4. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, оно направлено для рассмотрения в прокуратуру г. Москвы»,— содержится в тексте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что обратиться в надзорный орган господина Вишневского вынудили прозвучавшие в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» слова Гурулева о россиянах, которые не поддерживают политику президента страны Владимира Путина. Депутат Госдумы считает, что этих людей следует «изолировать» или даже «уничтожить».

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