«Силовые машины» взялись за лопатки

«Силовые машины» запустили производство литых лопаток для газовых турбин. В запуск производства вложено 6 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей — льготные займы от Фонда развития промышленности. Площадь производства составила 6 тыс. кв. м. Эксперты отмечают значимость события для энергетической отрасли - ранее в России лопатки не производились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Силовые машины» начали производить литые лопатки, которые являются важной частью для газовых турбин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ АО «Силовые машины» начали производить литые лопатки, которые являются важной частью для газовых турбин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Конюхов, генеральный директор «Силовых машин», отметил, что в год предприятие способно производить 16 комплектов лопаток. Собственная потребность завода — 10. То есть шесть наборов можно поставлять потенциальным заказчикам. В будущем объем выпуска планируется увеличить до 24. В один комплект входит 550 литых лопаток.

Эксперты, опрошенные «Ъ-СПб», отметили, что производство литых лопаток критически важно для энергетики страны.

«Основной риск для энергетики — отсутствие возможности самостоятельно ремонтировать турбины большой мощности. Это ключевая проблема — если ее не решать, страну ждет либо жесточайшая технологическая зависимость от Ирана, либо деградация энергосистемы. Пока Россию спасает в какой-то степени то, что есть достаточно серьезные избыточные мощности генерации. Но дальше могут возникнуть проблемы, поэтому хорошо, что появилось такое производство»,— считает Михаил Бурмистров, генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика».

«Производство литых лопаток важно для энергетики. Они необходимы для создания мощных турбин, которые повысят надежность энергоснабжения. Также данное производство важно для создания газоперекачивающих агрегатов, строительства корабельных двигателей. Дальнейшее совершенствование этой технологии может способствовать созданию двигателей для авиации, других транспортных средств. Перспектива у данного производства есть, ведь оборудование имеет рабочий ресурс, и его будут эксплуатировать длительное время»,— говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам менеджмент».

Александр Макаров, ведущий эксперт компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс», напомнил, что ранее литые лопатки в стране производились в кооперации с западными компаниями. В том числе среди производителей был Siemens вместе с «Силовыми машинами». Однако полностью локализовать производство в России в прошлом не удалось.

«Трудно сказать, много это или мало — 16 комплектов в год. Если рационально использовать, может и хватить. Но востребованы они однозначно будут»,— говорит господин Макаров.

Завод позиционирует, что производство полностью основано на принципах импортозамещения. Технология российская, оборудование тоже. Однако журналисты во время экскурсии по предприятию обратили внимание на то, что станки частично импортные.

«Действительно, часть оборудования закупали до начала СВО. Но я бы о значимости говорил. Самая главная установка здесь — это печь. Она является полностью отечественной разработкой, изготовленной во Ржеве»,— разъяснил этот вопрос господин Конюхов.

Эксперты, опрошенные «Ъ-СПб», не видят проблем в частичном использовании импортных станков.

«Оборудование продолжит работать, это не такая проблема. Здесь самое главное — обеспечить нужный уровень качества. Если “Силовые машины” запускают производство лопаток, можно рассчитывать, что у турбин есть хорошие шансы получить адекватный ремонт и сервис в России»,— считает господин Бурмистров.

Дмитрий Баранов отметил, что части оборудования из-за рубежа можно найти альтернативу в будущем.

«Компания может искать замену зарубежному оборудованию, в первую очередь у отечественных компаний. В особо сложных случаях может быть приобретено бывшее в употреблении оригинальное оборудование в других странах»,— считает господин Баранов.

Анастасия Захарова