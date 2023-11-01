Минниханов поручил организовать сбор помощи для жителей Газы

Глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение правительству республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Газы.

«В связи с обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших раис республики призывает предприятия, а также жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи»,— сообщила пресс-секретарь главы региона Лилия Галимова.

По ее словам, Кабмин уже «прорабатывает вопросы по месту сбора и перечню необходимых товаров и продовольствия», о чем власти региона сообщат дополнительно. Ответственным за организацию сбора помощи назначена вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет и захвата ряда территорий палестинцами. Израиль в ответ устроил блокаду сектора Газа и начал военную операцию, которая на этой неделе расширилась. По последним данным, в Израиле погибло 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс.

Кирилл Антонов