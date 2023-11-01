Минсельхоз предложил временно запретить вывоз из РФ твердой пшеницы

Министерство сельского хозяйства РФ предложило запретить вывоз из страны твердой пшеницы с 1 декабря этого года по 31 мая 2024 года. Это следует из подготовленного ведомством постановления, которое размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива Минсельхоза предполагает исключения, в том числе поставки пшеницы для оказания гуманитарной помощи, в рамках межправительственных соглашений, транзитных перевозок, «в целях обеспечения деятельности воинских формирований».

В частности, предлагаемый запрет не распространяется на вывоз пшеницы в Белоруссию «в рамках Союзного государства», Абхазию, Южную Осетию.

Проект предполагает, что Минэкономики должно уведомить о введении запрета Евразийскую экономическую комиссию. Контроль за обеспечением условий запрета должны осуществлять, в частности, Федеральная таможенная служба, МВД, Погранслужба.

По предварительным данным «Русагротранса», в октябре Россия экспортировала 5 млн т пшеницы, превысив объем поставок за тот же период 2022 года (4,88 млн т). При этом экспорт снизился на 7% по сравнению с сентябрем этого года. Источники «Ъ» в начале октября сообщали о замедлениях темпов экспорта в связи с необходимостью следовать рекомендуемым Минсельхозом ценам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зерно прогнулось под спросом».