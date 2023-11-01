Датская Orsted прекратит строительство двух ветряных электростанций

Сегодня, 1 ноября, датская компания Orsted, один из крупнейших игроков на рынке ветряной энергетики, сообщила, что прекратит строительство двух крупных ветряных электростанций у берегов США. Это связано с растущими затратами на строительство, проблемами с поставками, а также с ростом процентных ставок. Orsted заявила, что связанные с отменой проекта потери могут достигнуть 28,4 млрд датских крон ($4 млрд). Акции компании сегодня упали на 22%.

Orsted строила две ветряные электростанции — Ocean Wind 1 и 2 — у берегов Нью-Джерси, их совокупная мощность должна была составить 2,25 тыс. МВт. В компании заявили, что на раннем этапе строительства вложили в него существенные средства, а теперь пришли к выводу, что это было «неправильным решением».

Ранее эксперты и представители отрасли уже отмечали, что в текущем году многие проекты в ветряной энергетике отменяются или откладываются: с начала года в Великобритании, Нидерландах и Норвегии были отложены десятки проектов. Среди причин — сложности с цепочками поставок, рост процентных ставок, повышение цен на материалы, низкие цены на получаемую таким образом электроэнергию. Еще одна причина — технические сложности, в том числе связанные с увеличением размеров турбин, из-за чего они чаще выходят из строя. Многие проекты планировали несколько лет назад, когда затраты на них были ниже, а теперь компании отказываются от них, опасаясь, что они окажутся нерентабельными.

Яна Рождественская