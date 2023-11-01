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Коммерсантъ FM
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Высокий суд Лондона лишил Россию права на госиммунитет по делу ЮКОСа

Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может опираться на государственный иммунитет, чтобы избежать исполнения решения международного арбитражного суда в Гааге о выплате почти $60 млрд компенсации бывшим акционерам ЮКОСа, передает Reuters.

Фото: lewishamdreamer / Flickr

Фото: lewishamdreamer / Flickr

Судья Высокого суда Сара Кокерилл постановила, что попытки России оспорить решение не имеют оснований, потому что Москва сама согласилась на арбитражное разбирательство. В октябре российская сторона заявила на заседании Высокого суда Лондона, что Россия не собирается подчиняться юрисдикции арбитража, ссылаясь на государственный иммунитет.

Государственный иммунитет — принцип международного права, в соответствии с которым суверенное государство не подчиняется органам власти других государств.

Истцами по делу ЮКОСа против России выступают бывшие акционеры ликвидированной нефтяной компании — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. В 2014 году суд в Гааге единогласно пришел к выводу, что экспроприация ЮКОСа была незаконной и политически мотивированной. Суд также присудил бывшим мажоритарным акционерам компании более $50 млрд в качестве компенсации. Сумма компенсации позже достигла почти $60 млрд. Истцы пытаются добиться выплаты компенсации в судах США, Нидерландов и Великобритании.

Эрдни Кагалтынов

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