Волынец призвала запретить снятый в Татарстане сериал «Слово пацана»

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала запретить снятый в Татарстане криминальный сериал «Слово пацана». С таким заявлением она обратилась к замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

По словам госпожи Волынец, в сюжете фильма лежит становление казанской ОПГ «Тяп-Ляп», сама картина посвящена культуре молодежных криминальных сообществ, которые определяли образ Казани с начала 1970-х годов до нулевых. Кроме того, в фильме романтизируют бандитизм.

Госпожа Волынец считает, что фильм может повлиять на «неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом, романтизируя образ преступника». Кроме того, в кинокартине идеализируют персонажей, в связи с чем, по мнению Волынец, может появиться иллюзия героизма, которого не было.

«С учетом вышеизложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, принять меры по запрету выпуска сериала "Слово пацана", наносящего вред психическому и нравственному здоровью молодежи, а также принять меры по недопущению в интернет-ресурсах транслирования недопустимого контента»,— отмечается в обращении.

Также омбудсмен добавила, что направила такое же обращение в адрес Роскомнадзора.

"Ъ-Казань"