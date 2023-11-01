Cosmos Hotel Group открыла отель в Омске

В Омске открылся отель Cosmos Omsk Hotel уровня «4 звезды». Инвестор – АФК «Система». Отель площадью 10 тыс. кв м. рассчитан на 190 номеров различных категорий.

Проект реализован крупной гостиничной компанией Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Корпорации Туризм.РФ и правительства Омской области, сообщает облправительство.

Ранее Cosmos Hotel Group сообщал о планах построить омский отель к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Чемпионат в 2022 году был перенесен из России в Канаду. В декабре 2022 года Александр Бурков, занимавший в то время пост губернатора Омской области сообщал, что инвестиции в проект составили около 2 млрд руб.

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Оксана Павлова